Španielska polícia rozbila odnož neapolskej Camorry

Madrid 5. februára (TASR) - Španielska polícia v utorok informovala, že rozbila odnož neapolskej zločineckej organizácie Camorra, ktorú podozrieva z pašovania drog. Informovala o tom agentúra AFP.



Polícia podľa svojho vyjadrenia "úplne rozbila" odnož jedného z klanov Camorry, ktorá pôsobila v Costa del Sol, pobrežnej oblasti na juhu španielskej Andalúzie. V súvislosti s prípadom zatkli 14 ľudí a ďalších sedem vyšetrujú.



Skupina operujúca v Costa del Sol je podozrivá z násilných krádeží hašišu iným priekupníkom a následnej prepravy drogy v karavanoch do talianskej metropoly Rím. Hašiš sa potom predával v rímskych uliciach.



Členovia skupiny okrem toho nakupovali hašiš aj s pomocou britských občanov pôsobiacich v provincii Cádiz na juhu Španielska.



"Členovia tejto organizácie použili pri týchto krádežiach extrémne násilie, a neváhali použiť ani strelné zbrane, aby uniesli iných miestnych drogových priekupníkov," informovala španielska polícia, ktorá pri zásahu spolupracovala s talianskymi úradmi.



Drogy prevážali do Ríma v karavanoch, pričom na tieto operácie zvyčajne najali muža a ženu, ktorí mali pôsobiť ako pár na dovolenke, aby nevyvolávali podozrenie. Organizáciu viedli otec a syn patriaci ku klanu Marranellovcov, ktorý je súčasťou Camorry.



Medzi dovedna 14 zadržanými sú občania britskej, talianskej, španielskej, rumunskej a dominikánskej národnosti, pričom viacerí z nich sú vo svojich krajinách hľadanými zločincami. V rámci operácie skonfiškovali v Španielsku, Taliansku a Francúzsku dovedna pol tony hašišu.



Neapolská Camorra patrí spolu so sicílskou Cosa Nostrou a kalábrijskou 'Ndranghetou k najnebezpečnejším organizovaným zločineckým skupinám v Taliansku. Podľa talianskeho novinára Roberta Saviana zvykne Camorra označovať španielske pobrežie Stredozemného mora za "svoje pobrežie" (Costa Nostra).