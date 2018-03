Španielska polícia rozbila pašerácky gang, zadržala desiatky ľudí

Zavedenie doplnkových ordinačných hodín v ambulanciách lekárov, pri ktorých by si pacienti platili za vyšetrenie do 30 eur, by sa malo posunúť z 1. mája 2018 na 1. januára 2019. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu, ktorý v utorok predložil poslanec J. Blanár (Smer-SD).