Španielska strana VOX sa snaží o voľnejšie zákony v oblasti zbraní

Osemdesiattriročného muža z Tenerife vlani odsúdili na dva a pol roka väzenia za to, že ešte v roku 2015 zastrelil zlodeja, ktorý sa vlámal do jeho domu a napadol jeho ženu.

Madrid 20. marca (TASR) - Líder krajne pravicovej španielskej strany VOX Santiago Abascal povedal, že Španieli by mali mať povolené vlastniť strelné zbrane a používať ich na sebaobranu bez právnych následkov. Informovala o tom v stredu agentúra AP.



"V strane VOX si myslíme, že je potrebné rozšíriť rozsah chápania zákonom povolenej sebaobrany, aby sa neopakovali také nespravodlivé situácie, akú napríklad minulý rok zažil istý starší muž z Tenerife," povedal Abascal. Jeho vyjadrenia sprostredkoval webový portál španielskeho denníka 20 minutos.



Osemdesiattriročného muža z Tenerife vlani odsúdili na dva a pol roka väzenia za to, že ešte v roku 2015 zastrelil zlodeja, ktorý sa vlámal do jeho domu a napadol jeho ženu.



Abascal sa podľa AP v minulosti chválil nosením zbrane, pretože jeho rodina bola roky terčom separatistickej organizácie Baskicko a jeho sloboda (ETA).



Štyridsaťdvaročný politik tvrdí, že zákon by mal tým, ktorí nemajú záznam v registri trestov, povoľovať držať doma zbraň a oprávňovať jej použitie v "skutočne život ohrozujúcej situácii".



Oficiálne štatistiky ukazujú, že výskyt vrážd a vlámaní je v Španielku nižší než vo väčšine európskych krajín, s ktorými susedí, poznamenáva AP.