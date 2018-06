Španielska vláda bude menšinová, bez krajnej ľavice a nacionalistov

Sánchez je v Španielsku prvým politikom, ktorý sa stal premiérom na základe vyslovenia nedôvery predchádzajúcej vláde.

Madrid 3. júna (TASR) - Nová španielska vláda bude menšinová bez účasti krajne ľavicových strán a nacionalistov. Vo vysielaní rozhlasu Cadena COPE to v nedeľu uviedla hovorkyňa nového premiéra Margarita Roblesová.



"Nie (krajne ľavicová strana) Môžeme (Podemos) nebude (vo vláde). Pozícia (premiéra) Pedra Sáncheza je jasná. Bude to vláda socialistickej strany - menšinová vláda," dodala Roblesová.



Agentúra Reuters pripomenula, že Sánchezova Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE) má v parlamente len 84 poslancov z celkového počtu 350 zákonodarcov - preto ťažko predpovedať, ako dlho Sánchezova menšinová vláda vydrží.



Sánchezov blízky spolupracovník José Luís Ábalos pre La Sexta TV uviedol, že zloženie nového vládneho kabinetu bude zverejnené do polovice budúceho týždňa. Spresnil, že vo vláde môže byť aj niekoľko nezávislých kandidátov, ktorí nie sú členmi PSOE.



Sánchez je v Španielsku prvým politikom, ktorý sa stal premiérom na základe vyslovenia nedôvery predchádzajúcej vláde. Návrh na vyslovenie nedôvery vláde Mariana Rajoya v parlamente podal práve Sánchez, ktorý vo svojom návrhu deklaroval pripravenosť viesť novú vládu. Ako nový premiér zložil sľub v sobotu.



Ekonomickí analytici pochybujú, že by vláda Sáncheza, ktorý sa pri hlasovaní o dôvere Rajoyovi spoliehal na podporu nacionalistických - katalánskych a baskických - strán, dosiahla zásadné politické zmeny. Nová vláda bude podľa nich veľmi slabá a jej životnosť môže byť veľmi krátka.



Rajoya na odstúpenie z premiérskej funkcie vyzvali všetky opozičné strany po tom, ako súd v súvislosti s rozsiahlym korupčným škandálom rozhodol, že Rajoyova vládnuca Ľudová strana (PP) profitovala z korupčnej schémy a nariadil jej zaplatiť pokutu vo výške 245.000 eur.



Korupčný škandál - známy aj ako Operación Gürtel - je považovaný za jeden z najväčších v histórii demokratického Španielska. Na verejnosť prvýkrát prenikol v roku 2009. Týka sa podplácania politikov z vládnucej PP španielskymi podnikateľmi, ktorí sa vďaka úplatkom dostávali k lukratívnym verejným objednávkam.