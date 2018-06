Španielska vláda očakáva lode s migrantmi vo Valencii v nedeľu ráno

Španielska vicepremiérka Carmen Calvová uviedla, že príchod migrantov bude časovo rozložený, medzi zakotvením troch lodí bude zakaždým niekoľkohodinová pauza.

Madrid 14. júna (TASR) - Španielska vláda vo štvrtok oznámila, že lode vezúce 630 migrantov podľa jej očakávania dorazia do prístavu Valencia v nedeľu 17. júna ráno, keďže nepriaznivé počasie donútilo konvoj urobiť počas plavby okľuku. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Španielska vicepremiérka Carmen Calvová uviedla, že príchod migrantov bude časovo rozložený, medzi zakotvením troch lodí bude zakaždým niekoľkohodinová pauza, aby úrady i humanitárne organizácie umožnili tú najlepšiu lekársku, psychologickú a právnu pomoc.



Migranti sa plavia zo strednej oblasti Stredozemného mora na palube záchrannej lode Aquarius, ktorú má v prevádzke humanitárna skupina SOS Méditerranée, a na dvoch lodiach talianskej vlády. Na obe premiestnili niektorých migrantov z preplneného Aquariusa.



Záchranné plavidlo Aquarius s migrantmi presmerovali do prístavu Valencia po tom, čo mu Taliansko a Malta zakázali zakotviť vo svojich prístavoch a riešenie nakoniec ponúkol v pondelok nový španielsky premiér Pedro Sánchez. Ten oznámil, že loď sa môže priplaviť do Valencie.



Vicepremiérka Calvová sa nachádza vo Valencii, kde koordinuje prípravy na príchod migrantov. Vo vyjadreniach odvysielaných televíziou zdôraznila, že úrady preveria prípad za prípadom a určia, či majú jednotliví migranti oprávnenie získať azyl.



Calvová povedala, že prednosť majú neplnoleté osoby a ženy; predovšetkým tie, ktoré sa stali obeťami nelegálneho obchodovania s ľuďmi alebo ich zneužili pri ich pokuse dostať sa do Európy.



"Chceme im ponúknuť dôstojné prijatie, efektívne a pokojné - po tom všetkom, čím prešli," vyhlásila španielska vicepremiérka a dodala, že migrantov pri ich príchode nebudú čakať žiadni politici.