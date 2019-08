Španielske médiá a operné speváčky sú na Domingovej strane

Metropolitná opera v New Yorku, kde mal Domingo vystupovať v septembri, zasa oznámila, že spoločné projekty zatiaľ neruší - chce počkať na výsledky vyšetrovania.

San Francisco/Madrid 15. augusta (TASR) - Opera v San Franciscu v americkom štáte Kalifornia prerušila spoluprácu s operným spevákom Plácidom Domingom, ktorý v USA čelí obvineniam zo sexuálneho obťažovania. Podobné rozhodnutie prijal aj Filadelfský orchester, s ktorým mal Domingo 18. septembra účinkovať na úvodnom koncerte novej sezóny. Informoval o tom vo štvrtok server France Musique.



Metropolitná opera v New Yorku, kde mal Domingo vystupovať v septembri, zasa oznámila, že spoločné projekty zatiaľ neruší - chce počkať na výsledky vyšetrovania, ktoré vo veci obvinení z obťažovania žien podnikne Opera Los Angeles, kde Domingo pôsobí ako generálny riaditeľ.



V Španielsku, kde sa Plácido Domingo v roku 1941 narodil, sa umelecká komunita postavila na spevákovu stranu a zdôrazňuje najmä prezumpciu neviny. Poukazuje sa aj na Domingovo dlhoročné manželstvo i na to, že ide o galantného muža, ktorý "je jednoducho rád v spoločnosti žien".



Španielsky pravicový denník ABC zverejnil úvodník na Domingovu obranu, v ktorom pripomenul, že súhlas so zverejnením svojho mena dala len jediná z deviatich údajne obťažovaných žien.



Aldo Mariotti, agent zosnulej španielskej opernej divy Montserrat Caballéovej, sa pre španielske médiá vyjadril, že je aférou okolo Dominga pobúrený.



Domingo je podľa jeho slov "veľký zvodca, všetci to o ňom vedia". Vyjadril tiež pochybnosť, že by Domingo vôbec bol schopný urobiť to, čo sa mu pripisuje. "Načo by to robil? Keby vyšiel na ulicu, ženy by sa mu samy ponúkali, mohol by si vybrať tie najkrajšie," dodal Mariotti.



Dominga bráni aj viacero španielskych operných speváčok. Mezzosopranistka Maria José Suárezová, ktorá mala s Domingom viacero spoločných vystúpení, v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Cadena Ser vyhlásila: "To, čo teraz poviem, sa veľa ženám nebude pozdávať, ale videla som mnohé, ako za ním behali". Poznamenala, že ona sama je rada v spoločnosti mužov, "a nie je z toho problém".



Sopranistka Pilar Juradová označila Dominga za dokonalého džentlmena, pričom uviedla, že sa z jeho strany nikdy necítila byť ohrozená tým, z čoho ho je teraz obviňovaný.



Opera v španielskom meste Valencia oznámila, že zatiaľ neruší účinkovanie Dominga v predstaveniach opery Nabucco, ktorá bude mať premiéru 2. decembra.



Vedenie opery chce počkať na výsledky vyšetrovania v Los Angeles a potom postupovať v závislosti od nich.



Aj viaceré ďalšie operné domy v Európe vrátane milánskej scény La Scala potvrdili naplánované vystúpenia španielskeho operného speváka. Domingo bude koncom augusta účinkovať aj na Salzburskom hudobnom festivale, kde zaspieva v opere Luisa Miller od Giuseppeho Verdiho.



Správy o prerušení či potvrdení spolupráce opier a orchestrov s Plácidom Domingom súvisia s medializovanou správou, že deväť žien — osem speváčok a jedna tanečnica — obviňuje tohto tenoristu zo sexuálneho obťažovania. K jednotlivým prípadom došlo v priebehu uplynulých 30 rokov počnúc začiatkom 80. rokov.



Domingo označil tieto obvinenia za "mimoriadne bolestné a nepresne vykreslené". Dodal: "Bol som presvedčený, že všetky moje kontakty aj vzťahy boli vždy vítané a dobrovoľné."



Podozrenia na Domingovu adresu sú najnovšie zo série obvinení zo sexuálneho obťažovania či nevhodného správania, ktoré ich obete vznášajú voči osobnostiam z oblasti kultúry a šoubiznisu.



Tieto kauzy položili základ celosvetovému hnutiu známemu ako #MeToo apelujúcemu na ženy, aby podali svedectvo o nevhodnom správaní, ktorému boli vystavené. Kritici tomuto hnutiu vyčítajú, že namiesto boja za primerané správanie sa k ženám sa časom zmenilo na hon na mužov.