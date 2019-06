Španielski socialisti a krajní ľavičiari sa dohodli na spolupráci

Sánchezovi socialisti (PSOE) získali vo voľbách 123 z celkove 350 poslaneckých mandátov. Do veľmi roztriešteného parlamentu sa pritom dostalo až 17 politických strán.

Madrid 11. júna (TASR) - Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE) na čele s úradujúcim premiérom Pedrom Sánchezom sa dohodla v utorok na spolupráci pri zostavovaní novej vlády s krajne ľavicovým zoskupením Unidas Podemos (Zjednotené môžeme), k prípadnému vzniku koalície sa však zatiaľ nevyjadrili.



Sánchez sa stretol s lídrom Unidas Podemos v rámci zvažovania možností, ako vytvoriť parlamentnú väčšinu po predčasných voľbách z 28. apríla, informovala tlačová agentúra Reuters. Socialisti získali v týchto voľbách jasnú prevahu, väčšinovú vládu však nedokážu zostaviť ani v prípade spojenia s krajnými ľavičiarmi, ktorí sa umiestnili vo výsledkoch volieb na štvrtom mieste.



Španielsky kráľ Filip VI. poveril Sáncheza vytvorením novej vlády minulý štvrtok. V pondelok úradujúci premiér pohrozil, že vypíše ďalšie voľby, ak budú opozičné strany vzdorovať jeho úsiliu.



Iglesias však povedal v utorok novinárom, že on i Sánchez sú optimistickí, a vyjadril nádej, že ich stretnutie povedie ku "konkrétnejšej, progresívnej dohode" o novej vláde.



Sánchezovi socialisti (PSOE) získali vo voľbách 123 z celkove 350 poslaneckých mandátov. Do veľmi roztriešteného parlamentu sa pritom dostalo až 17 politických strán. Konzervatívna Ľudová strana (PP), stredopravicoví Občania (Ciudadanos) a krajne pravicová strana Vox, už deklarovali, že sú v opozícii.



Unidas Podemos so 42 kreslami medzičasom vyjadrili želanie vstúpiť do vlády so socialistami, čo však Sánchez doteraz odmietal.



Úradujúci premiér mal takisto v utorok naplánované aj stretnutia s lídrami Ciudadanos a PP.