Baskická skupina ETA bude hlasovať o svojom definitívnom rozpustení

Madrid 22. februára (TASR) - Lídri baskickej separatistickej militantnej organizácie ETA požiadali členov, aby hlasovali o jej úplnom rozpustení. Ak by sa tento krok odsúhlasil, ETA by definitívne zanikla do tohtoročného leta. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters s odvolaním sa na miestne noviny Gara.



ETA, ktorá počas svojho boja za vytvorenie nezávislého štátu Baskicko na severe Španielska a juhu Francúzska zavraždila viac než 850 ľudí, je prakticky neaktívna od vlaňajšieho apríla, keď súhlasila so svojím odzbrojením, čím sa ukončilo takmer pol storočia trvajúce separatistické násilie.



Úplné zastavenie ozbrojených operácií oznámila ETA už v októbri 2011, pričom odvtedy trvá prímerie. Hlasovanie o jej definitívnom rozpustení prichádza po niekoľkých mesiacoch interných diskusií. Väčšina členov skupiny je vo väzení.



Španielsky minister vnútra Juan Ignacio Zoido uviedol, že vyhlásenia nestačia, a vyzval organizáciu ETA, aby sa kompletne rozpustila a ospravedlnila obetiam.



Španielsko, krajina so silnou regionálnou identitou, aktuálne čelí separatistickému hnutiu v Katalánsku, ktoré vyvolalo jednu z najzávažnejších politických kríz v krajine od ukončenia diktatúry Francisca Franca v roku 1975.



ETA (Euskadi Ta Askatasuna - Baskicko a jeho sloboda) bola založená v roku 1959 na pozadí hnevu Baskov pre politické a kultúrne utláčanie Francovým režimom.



Organizácia sa stala neslávne známou ako jedna z najkrutejších separatistických skupín v Európe. Jej prvou známou obeťou bol šéf tajnej polície v meste San Sebastián v roku 1968, poslednou francúzsky policajt v roku 2010.



ETA sa v priebehu uplynulého desaťročia postupne oslabovala následkom uväznenia stoviek jej členov a zhabania arzenálu pri spoločných akciách španielskej a francúzskej polície.