Čelná zrážka vlakov v Španielsku spôsobila jedno úmrtie a 95 zranených

Barcelona 8. februára (TASR) - Čelná zrážka dvoch osobných vlakov neďaleko Barcelony na severovýchode Španielska si vyžiadala v piatok jedného mŕtveho a približne ďalších 95 zranených. Tri osoby sú vo vážnom stave. Informovali o tom tlačové agentúry DPA a AP s odvolaním sa na príslušníkov miestnej civilnej ochrany.



Obeťou je 26-ročný rušňovodič jedného z vlakov.



Vlaky sa zrazili medzi mestami Sant Vicenc de Castellet a Manresa približne 50 kilometrov severozápadne od Barcelony, uviedla na Twitteri záchranná služba v regióne Katalánsko.



K zrážke oboch osobných vlakov došlo vo večerných hodinách na rovnakej trati, keď jeden smeroval do Barcelony a druhý do Manresy.



Na záberoch z miesta zrážky, ktoré odvysielala katalánska verejnoprávna televízia, vidieť zničené koľaje a evakuovaných pasažierov. Niektorých zo zranených previezli do neďalekých nemocníc.



Hovorca štátnej železničnej dopravnej spoločnosti Renfe Antonio Carmona potvrdil, že "podľa dostupných informácií došlo k čelnej zrážke".



Podľa záchrannej služby zrážku nahlásil jeden z cestujúcich o 18.20 h SEČ. Príčina nehody nebola bezprostredne známa.