Španielsko chce do leta dosiahnuť dohodu v súvislosti s Gibraltárom

Madrid 7. apríla (TASR) - Španielsko dúfa, že do leta dosiahne dohodu s Britániou ohľadom Gibraltáru. Vyhlásil to v piatok španielsky minister zahraničných vecí Alfonso Dastis, ktorého citovala stanica BBC.



Podľa ministra bude Španielsko "brániť svoju pozíciu", ale obe strany "sa usilujú" o dohodu v čo najskoršom termíne. Londýn tvrdí, že prebiehajú "neformálne" rozhovory o budúcnosti Gibraltáru po vystúpení Británie z EÚ.



Španielsko má dlhodobo územné nároky na Gibraltár, zámorské teritórium Británie na južnom cípe Pyrenejského polostrova. Dastis zdôraznil, že suverenita Gibraltáru nebude otázkou rokovaní o tzv. brexite.



Madrid požaduje spoločné spravovanie gibraltárskeho letiska a posilnenie spolupráce v oblasti kontroly daní a hraníc. Dastis dodal, že obe strany sa tento rok stretli pri "konštruktívnom rozhovore" už štyrikrát.



Londýn a EÚ podpíšu brexitovú dohodu v októbri, ratifikovať ju budú musieť ostatné členské štáty. Na Gibraltár sa nebude môcť aplikovať žiadna obchodná zmluva bez dohody medzi Madridom a Londýnom.



Gibraltár bol odstúpený Británii v roku 1713, avšak Španielsko ďalej presadzuje svoje požiadavky; tie odmieta Británia i Gibraltár. Zdieľanie suverenity so Španielskom obyvatelia odmietli už v dvoch referendách.



V referende o brexite z roku 2016 však obyvatelia Gibraltáru drvivou väčšinou podporili zotrvanie v EÚ.