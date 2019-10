Španielsko exhumuje pozostatky generála Franca vo štvrtok 24. októbra

Madrid 21. októbra (TASR) - Španielsko exhumuje telesné pozostatky generála Francisca Franca z veľkolepého štátneho mauzólea pri Madride vo štvrtok 24. októbra. V pondelok to oznámila vláda, na ktorú sa odvolali tlačové agentúra AFP a AP.



Pozostatky generála Franca budú z mauzólea v komplexe Údolia padlých pri Madride premiestnené vrtuľníkom na verejný cintorín Mingorrubio El Pardo, približne 20 kilometrov severne od španielskej metropoly. Uložia ho vedľa jeho manželky.



Tento postup schválili po tom, ako najvyšší súd nedávno zamietol námietky Francovej rodiny proti exhumácii.



Vláda chce stihnúť exhumáciu a premiestnenie pozostatkov ešte pred španielskymi predčasnými parlamentnými voľbami, ktoré sa budú konať 10. novembra.



Séria rozhodnutí najvyššieho súdu v poslednom období socialistickej vláde povolila uskutočniť exhumáciu, s ktorou nesúhlasia Francovi príbuzní a snažili sa ju prekaziť súdnou cestou.



Úradujúci španielsky premiér Pedro Sánchez bol po aprílových voľbách poverený zostavením vlády, pre ktorú však dostatočnú podporu nenašiel. Konanie nových volieb oznámil v septembri krátko po tom, ako kráľ Filip VI. informoval, že vytvorením vlády už nepoverí ďalšieho kandidáta, keďže žiaden z politických lídrov nemá dostatočnú podporu na to, aby si zaistil parlamentnú väčšinu.



Francisco Franco vládol Španielsku tvrdou rukou od konca občianskej vojny (1936 – 1939) až do svojej smrti 20. novembra 1975. Franca v bazilike mauzólea pochovali v novembri 1975, tri dni po jeho smrti. Okrem neho sa v Údolí padlých nachádzajú aj telesné pozostatky desaťtisícov obetí občianskej vojny.