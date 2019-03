Ilegálnych migrantov sa tento mesiac cez more preplavilo menej

Madrid sa v poslednom období snažil znížiť počty prichádzajúcich migrantov po tom, čo zastával zhovievavejší postoj v porovnaní s inými krajinami EÚ, ako je Taliansko.

Madrid 2. marca (TASR) - Počet ilegálnych migrantov prichádzajúcich po mori do Španielska vo februári oproti predchádzajúcemu mesiacu výrazne poklesol, a to z vyše 4000 na 930. Oznámila to v sobotu španielska vláda, ktorej údaje prevzala tlačová agentúra AP.



Minister vnútra Fernando Grande-Marlaska povedal počas návštevy španielskej severoafrickej enklávy Melilla, že "stúpajúci trend z posledných mesiacov bol prelomený".



Španielsko sa ocitlo vlani na poprednom mieste ako vstupný bod pre ilegálnych migrantov prichádzajúcich do Európy. Po mori sa vtedy dostalo do tejto krajiny vyše 57.000 takýchto osôb, zatiaľ čo v roku 2017 ich bolo zhruba 21.000.



Madrid sa v poslednom období snažil znížiť počty prichádzajúcich migrantov po tom, čo zastával zhovievavejší postoj v porovnaní s inými krajinami EÚ, ako je Taliansko. Španielske opozičné strany kritizovali vládu na čele so socialistami za to, že bola podľa nich v otázke ilegálnej migrácie príliš mäkká.



Očakáva sa, že migrácia bude témou kampane pri aprílových predčasných parlamentných voľbách v Španielsku.