Katalánskemu parlamentu sa nepodarilo zvoliť premiéra

Katalánsky parlament má teraz dva mesiace na to, aby zvolil nového premiéra, pričom ak sa mu to nepodarí, budú vypísané ďalšie parlamentné voľby.

Barcelona 23. marca (TASR) - Poslancom katalánskeho parlamentu sa vo štvrtok večer nepodarilo zvoliť nového regionálneho premiéra. Tým podľa agentúry AP odštartovali dvojmesačné obdobie, ktoré by sa mohlo skončiť novými parlamentnými voľbami v tomto nepokojnom autonómnom regióne Španielska.



Bývalého separatistického ministra Jordiho Turulla pri hlasovaní nepodporila potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Separatistické strany majú síce v katalánskom parlamente väčšinové postavenie, pri voľbe premiéra však nedospeli k zhode.



Turullovi vyslovilo podporu 64 poslancov, pričom na zvolenie ich potreboval prinajmenšom 68. Hlasovania sa zdržali poslanci malej separatistickej strany - Kandidátky ľudovej jednoty (CUP).



Katalánsky parlament má teraz dva mesiace na to, aby zvolil nového premiéra, pričom ak sa mu to nepodarí, budú vypísané ďalšie parlamentné voľby, priblížila AP. Dodala, že o samotnom Turullovi búdu môcť poslanci v súlade s pravidlami opätovne hlasovať v sobotu.



Jordi Turull je už v poradí tretím separatistickým kandidátom navrhovaným na funkciu predsedu regionálnej vlády - po zosadenom premiérovi Carlesovi Puigdemontovi, ktorý ušiel do Belgicka, a väznenom katalánskom lídrovi Jordim Sánchezovi, ktorý sa v stredu vzdal kandidatúry.



Turull patrí k bývalým regionálnym lídrom, ktorým v súvislosti s vlaňajšou snahou regionálneho parlamentu o vyhlásenie nezávislosti Katalánska od Španielska hrozia obvinenia zo vzbury. Tento bývalý katalánsky minister strávil zhruba mesiac v predbežnej väzbe.



Sudca španielskeho najvyššieho súdu Pablo Llarena nedávno oznámil, že ukončuje vyšetrovanie nelegálneho pokusu Katalánska o osamostatnenie sa od Španielska. Už v piatok by mohol obžalovať Turulla i ďalších piatich katalánskych separatistických politikov a rozhodnúť o ich vzatí do väzby.