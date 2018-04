Najvyšší súd zamietol žiadosť katalánskeho lídra o prepustenie

Jordi Sánchez bol vzatý do vyšetrovacej väzby na základe obvinenia zo vzbury súvisiaceho s jeho konaním počas demonštrácií organizovaných v Barcelone 20. a 21. septembra 2017.

Madrid 12. apríla (TASR) - Španielsky Najvyšší súd vo štvrtok po druhý raz zamietol žiadosť o prepustenie z väzby pre lídra hnutia za nezávislosť Katalánska Jordiho Sáncheza. Informovala o tom agentúra AP.



Sánchez je kandidátom na funkciu predsedu katalánskej vlády a o prepustenie z väzby požiadal preto, aby sa v piatok mohol zúčastniť zasadnutia regionálneho parlamentu, ktorého predmetom bude voľba nového katalánskeho lídra.



Sudca Pablo Llarena v zdôvodnení rozhodnutia nevyhovel ani druhej Sánchezovej žiadosti o prepustenie a uviedol, že pretrváva nebezpečenstvo, že by sa tento známy katalánsky separatista opätovne dopustil tých istých porušení zákona, pre ktoré skončil v madridskom väzení.



Podľa Llarenu jediným novým argumentom v Sánchezovej najnovšej žiadosti o prepustenie je odkaz na odporúčanie Výboru OSN pre ľudské práva, aby Španielsko rešpektovalo práva väznených španielskych separatistov. Llarena v tejto súvislosti dodal, že orgán OSN neuviedol nijakú konkrétnu požiadavku, ktorá by bola pre španielsky najvyšší súd záväzná.



Jordi Sánchez bol vzatý do vyšetrovacej väzby na základe obvinenia zo vzbury súvisiaceho s jeho konaním počas demonštrácií organizovaných v Barcelone 20. a 21. septembra 2017. Vtedy okrem iného došlo k zablokovaniu vchodov do budovy, kde polícia práve robila raziu v súvislosti s pripravovaným referendom o nezávislosti Katalánska.



Separatistické strany sa so žiadosťou kandidovať za predsedu katalánskej vlády obrátili na Sáncheza po tom, ako sa vzdali snahy o znovuzvolenie katalánskeho expremiéra Carlesa Puigdemonta, ktorý vlani v októbri ušiel do Belgicka.



Sánchez je predsedom vplyvného Katalánskeho národného zhromaždenia (ANC), ktoré stálo pri zrode hnutia za nezávislosť Katalánska.