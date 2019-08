Námorná hliadka zachránila desiatky detských migrantov

Španielsko sa stalo hlavnou vstupnou bránou pre migrantov smerujúcich do Európy. V roku 2018 sa na tamojších pobrežiach vylodilo zhruba 57.000 ľudí bez povolenia.

Madrid 3. augusta (TASR) - Približne 59 migrantov, prevažne neplnoletých detí a tínedžerov, snažiacich sa v malom člne preplávať Gibraltársky prieliv, zachránili v sobotu španielski námorní záchranári, ktorých vyhlásenie citovala tlačová agentúra AP.



Migrantov lokalizovala v sobotu v Gibraltárskom prielive námorná hliadka a následne ich eskortovala k záchranárskej lodi.



Celkovo 51 migrantov malo menej než 18 rokov. V malom plavidle bolo ďalej osem žien a dospelý muž. Podľa španielskych úradov išlo pravdepodobne o migrantov so severoafrickým pôvodom.



Španielsko sa stalo hlavnou vstupnou bránou pre migrantov smerujúcich do Európy. V roku 2018 sa na tamojších pobrežiach vylodilo zhruba 57.000 ľudí bez povolenia.



Podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) zomrelo v tomto roku pri pokuse preplaviť sa cez Stredozemné more okolo 840 osôb.