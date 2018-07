Španielsko nemá námietky voči vydaniu marockého kamionistu do Nemecka

Podozrivého marockého kamionistu zadržali 19. júna v Andalúzii, keď smeroval do svojej vlasti, a to údajne na základe záberov bezpečnostných kamier.

Bayreuth/Madrid 16. júla (TASR) - Španielska justícia v princípe schválila žiadosť nemeckej strany o vydanie 41-ročného kamionistu z Maroka, dôvodne podozrivého z vraždy 28-ročnej Nemky z Horného Falcka v spolkovej krajine Bavorsko. Informoval o tom v pondelok v Bayreuthe tamojší vrchný prokurátor Herbert Potzzel.



Podľa jeho slov chce španielska strana najskôr ukončiť vlastné vyšetrovanie celej kauzy. Takže zatiaľ nie je jasné, kedy bude možné kamionistu previezť do Nemecka.



Polícia i prokuratúra aj naďalej mlčia k podrobnostiam okolo príčiny úmrtia zavraždenej i stave vyšetrovania v Španielsku, vyplýva z informácií tlačovej agentúry DPA.



Sophiu L. naposledy videli živú 14. júna na odpočívadle v Schkeuditze neďaleko Lipska, kde hľadala možnosť zviezť sa do Bavorska, odkiaľ pochádza. Podľa poznatkov vyšetrovateľov opustila túto lokalitu v spoločnosti neznámeho muža, a to v kamióne s marockým evidenčným číslom. Vyšetrovanie ukázalo, že išlo o neskôr v Španielsku objavený vyhorený kamión. Jeho vodič sa zrejme pokúsil zlikvidovať dôkazy prostredníctvom založenia požiaru, predpokladajú vyšetrovatelia.



Podozrivého marockého kamionistu zadržali 19. júna v Andalúzii, keď smeroval do svojej vlasti, a to údajne na základe záberov bezpečnostných kamier. Muža vypočula španielska vyšetrujúca sudkyňa a vydala na neho zatykač bez práva na prepustenie na kauciu. Čoskoro ho čaká vydanie na trestné stíhanie do Nemecka, ktoré údajne už akceptoval.



Telo zavraždenej, ktoré sa našlo 21. júna na severe Španielska, konkrétne neďaleko diaľničnej čerpacej stanice pri baskickej obci Asparrena, identifikovali o osem dní neskôr na základe vzoriek DNA.



Prípad vyšetrujú nemecké orgány, pretože sa predpokladá, že k spáchaniu zločinu došlo v Hornom Fransku.