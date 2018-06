Španielska nová vláda zložila slávnostný sľub

Španielski premiéri od pádu Francovej diktatúry v roku 1975



1. Adolfo Suárez González - Únia demokratického stredu (UCD)

Španielsky pravicovo orientovaný politik, prvý demokraticky zvolený premiér Španielska po ére diktátora Francisca Franca. Podarilo sa mu zostaviť vládu v rokoch 1976 a 1979, ale 21. januára 1981 podal demisiu. Počas rokovaní o jeho nástupcovi vtrhol do parlamentu armádny dôstojník, ktorý začal strieľať. Jeho pokus o vojenský prevrat sa však nevydaril a boli znovu vyhlásené demokratické voľby.



2. Leopoldo Calvo-Sotelo Bustelo - Únia demokratického stredu (UCD)

Španielsku vládu viedol iba krátko, od 25. februára 1981 do konca novembra 1982.



3. Felipe González Márquez - Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE)

Španielskym premiérom bol od 1. decembra 1982 do 4. mája 1996. Bol jednou z najdlhšie vládnucich politikov v novodobých dejinách Španielska. Pod jeho vedením sa strane PSOE podarilo dvakrát po sebe získať absolútnu väčšinu v španielskom parlamente.



4. José María Aznar López - Ľudová strana (PP)

Vo funkcii španielskeho premiéra bol od 4. mája 1996 do 16. apríla 2004.



5. José Luis Rodríguez Zapatero - Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE)

Po marcových parlamentných voľbách vytvoril svoju prvú vládu 18. apríla 2004. Jeho strana zvíťazila v parlamentných voľbách aj druhý raz po sebe. Druhý Zapaterov kabinet bol pri moci do decembra 2011.



6. Mariano Rajoy - Ľudová strana (PP)

Poslanci zvolili lídra ľudovcov do čela vlády 20. decembra 2011 po tom, čo jeho stredopravá strana triumfovala v parlamentných voľbách nad socialistami. Svoju novú vládu predstavil 21. decembra 2011. Za hlavný cieľ svojej vlády v rokov 2011-15 si stanovil oživenie španielskej ekonomiky po šesťročnej recesii.

Po voľbách z decembra 2015 sa v Španielsku nepodarilo zostaviť riadnu funkčnú vládu. Mariano Rajoy v januári 2016 premiérske poverenie odmietol s tým, že nemá za sebou potrebnú väčšinu v zákonodarnom zbore.

Patovú situáciu sa podarilo vyriešiť až po opakovaných voľbách z júna 2016. Vládu opäť zostavil Mariano Rajoy, avšak len menšinovú, pretože ani jeden politický tábor nezískal parlamentnú väčšinu.



7. Pedro Sánchez - Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE)

Poslanci španielskeho parlamentu vyslovili v piatok 1. júna nedôveru vláde premiéra Mariana Rajoya. Bolo to historicky prvé vyslovenie nedôvery v novodobých dejinách Španielskeho kráľovstva. Iniciovali ho opoziční socialisti, ktorí však na takýto krok dlho nemali potrebnú väčšinu 176 hlasov (disponujú len 84 poslancami).

Rajoyovým nástupcom sa na základe zákona, ktorý má zabrániť mocenskému vákuu, stal okamžite líder socialistov z PSOE Pedro Sánchez. Ten svoj vládny kabinet, v ktorom majú vôbec po prvý raz prevahu ženy, predstavil v stredu 6. júna.

Madrid 7. júna (TASR) - Nový španielsky vládny kabinet s najväčším počtom ministeriek v dejinách krajiny aj Európy zložil vo štvrtok v Madride do rúk kráľa Filipa VI. ústavou predpísaný sľub. Zavŕšilo sa tak jedno z najrýchlejších odovzdaní moci počas štyroch desaťročí demokratickej vlády v Španielsku, informovala agentúra AP.V socialistickej vláde premiéra Pedra Sáncheza je 11 ministeriek, ktoré sú na čele kľúčových rezortov, ako je hospodárstvo, financie či obrana. Vo vláde je aj päť mužov.Sánchez nahradil premiéra Mariana Rajoya minulý týždeň. Svoju novú vládu označil za feministickú, progresívnu a proeurópsku.Rajoya, jedného z najdlhšie slúžiacich ministerských predsedov Európy, zosadili minulý týždeň v piatok po tom, ako neuspel v tajnom hlasovaní o vyslovení dôvery v parlamente. Podnet na hlasovanie podali socialisti v súvislosti s korupčnou kauzou, ktorá poškodila jeho stranu.