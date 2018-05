Nový katalánsky premiér odložil prísahu svojho kabinetu na neurčito

Dôvodom je spor so španielskou vládou v Madride, ktorá zatiaľ neschválila nomináciu štyroch separatistických ministrov.

Madrid 23. mája (TASR) - Nový katalánsky premiér Quim Torra odložil v stredu prísahu svojho vládneho kabinetu na neurčito. Dôvodom je spor so španielskou vládou v Madride, ktorá zatiaľ neschválila nomináciu štyroch separatistických ministrov. Dvaja z nich sú vo väzbe a ďalší dvaja utiekli z krajiny, pripomína agentúra DPA.



Podľa vyhlásenia regionálnej vlády chce Torra preskúmať právne možnosti pre ich nominovanie za ministrov.



Jordi Turull by mal v novej vláde zastávať funkciu ministra bez kresla a Josep Rull by mal zodpovedať za územnú správu. Premiér Torra okrem toho chce, aby sa členmi jeho vlády stali aj Antoni Comín (zdravotníctvo) a Lluís Puig (kultúra), ktorí pred trestným vyšetrovaním vo veci ich úlohy pri vyhlásení nezávislosti Katalánska ušli do Belgicka spolu s katalánskym expremiérom Carlesom Puigdemontom.



Španielska vláda považuje tieto nominácie za provokáciu. Premiér Mariano Rajoy avizoval, že jeho vláda "posúdi životaschopnosť" rodiacej sa katalánskej vlády.



V tejto súvislosti hrozí, že Madrid možno nezruší svoj dohľad nad Katalánskom, ktorého sa ujal vlani na jeseň po jednostrannom vyhlásení nezávislosti regiónu a následnom aktivovaní článku 155 španielskej ústavy.



Tento dohľad mal byť zrušený po vymenovaní novej katalánskej vlády. Jeho zachovania sa domáha centristická strana Občania, ktorá je proti nezávislosti a ktorá Rajoyovi vyčíta, že je na Kataláncov "primäkký".



Podľa právnikov sú Torrom zverejnené nominácie legálne: kandidáti na ministrov sú len vo vyšetrovacej väzbe, neboli súdení a teda ani odsúdení. Otázkou však podľa právnikov zostáva, či je múdre zastávať ministerské funkcie z väzenia.