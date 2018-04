Ospravedlnenie baskickej skupiny ETA sa nestretlo s pochopením

Militanti počas viac než 40 rokov svojej činnosti zabili vyše 800 ľudí a privodili zranenia tisícom ďalších.

Bilbao 20. apríla (TASR) - Združenia zastupujúce záujmy obetí neprijali ospravedlnenie baskickej separatistickej organizácie ETA, pričom tento krok skritizovali s tým, že ETA sa snaží "zľahčiť svoju skutočnú zodpovednosť" a manipulovať s dejinami so zámerom "prikrášliť svoju zločineckú minulosť".



Baskická separatistická organizácia ETA v piatok po prvý raz oficiálne požiadala o odpustenie za "bolesť", ktorú priniesla jej desaťročia trvajúca násilná kampaň. Ospravedlnenie prichádza krátko pred avizovaným rozpustením tejto skupiny, informovala stanica BBC. Španielska vláda tvrdí, že ETA bola politicky porazená a nedosiahla žiadny zo svojich cieľov.



"Počas tohto dlhého ozbrojeného boja sme spôsobili veľkú bolesť. Vieme, že je to nenapraviteľné. Chceme vyjadriť úctu všetkým obetiam, ktoré boli pri činoch ETA zavraždené, zranené alebo utrpeli inú ujmu. Je nám to úprimne ľúto," uviedla organizácia vo vyhlásení, ktoré zverejnili dve miestne baskické noviny.



Militanti počas viac než 40 rokov svojej činnosti zabili vyše 800 ľudí a privodili zranenia tisícom ďalších. ETA sa snažila nastoliť nezávislý baskický štát v oblasti rozprestierajúcej sa na severe Španielska a juhozápade Francúzska. Väčšinu zabitých tvorili španielski policajti a politickí oponenti týchto separatistov.



ETA v septembri 2010 ohlásila ukončenie svojich útokov, v januári nasledujúceho roka vyhlásila permanentné prímerie. Vlani v apríli skupina odhalila, kde má skrýše zbraní, pričom militanti potvrdili svoje úplné odzbrojenie. Rozpustenie skupiny sa všeobecne očakáva v priebehu nasledujúcich týždňov.



ETA je skratkou názvu v baskičtine Euskadi ta Askatasuna (Baskicko a jeho sloboda).



ETA vznikla v 50. rokoch 20. storočia ako študentské hnutie vystupujúce proti represívnemu vojenskému režimu Francisca Franca. Za jeho vlády bol totiž zakázaný baskický jazyk a potláčaná osobitá kultúra tohto regiónu. Dochádzalo tiež k zatýkaniu intelektuálov za ich politické a kultúrne presvedčenie.