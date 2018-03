Španielsko pohrozilo bojkotom summitu EÚ-západný Balkán

Španielsko je podobne ako Slovensko jednou z piatich členských krajín Európskej únie, ktoré neuznali v roku 2008 jednostranne vyhlásenú nezávislosť Kosova.

Madrid 19. marca (TASR) - Španielsko pohrozilo bojkotom májového summitu EÚ-západný Balkán v súvislosti so sporom o uznanie jednostranne vyhlásenej nezávislosti Kosova.



Ako informoval mienkotvorný denník El País s odvolaním sa na vládne zdroje, španielsky premiér Mariano Rajoy by sa nezúčastnil na žiadnej vrcholnej schôdzke, na ktorej by bol prítomný aj zástupca Kosova ako nezávislého štátu. "Je to pevné a nemeniteľné stanovisko španielskej vlády," napísali noviny.



Španielsko je podobne ako Slovensko jednou z piatich členských krajín Európskej únie, ktoré neuznali v roku 2008 jednostranne vyhlásenú nezávislosť Kosova. Vzhľadom na separatistické tendencie v Katalánsku sa postoj Madridu v danej otázke ďalej vyostril.



Aj keď Madrid neuznáva nezávislosť Kosova vzhľadom na jej jednostranný charakter a násilnú zmenu štátnych hraníc v jej dôsledku, necháva si podľa tamojších zdrojov "zadné dvierka". Premiér by sa mohol na summite zúčastniť, ak by Kosovo formálne zastupovala ešte stále jestvujúca prechodná správa OSN v Prištine (UNMIK). Hovorca španielskej vlády Íňigo Méndez de Vigo v tejto súvislosti poukázal na to, že nie je zatiaľ jasné, kto na summit pricestuje a ako bude vrcholná schôdzka prebiehať.



Šéf srbskej diplomacie Ivica Dačič správu z Madridu privítal a súčasne podľa tlačovej agentúry APA vzdal poctu španielskemu premiérovi, ktorý podľa jeho názoru príkladne bráni princípy.



Spomínaný summit pripravuje úradujúce bulharské predsedníctvo v Rade EÚ so zámerom posilniť perspektívy vstupu do Únie pre krajiny západného Balkánu.