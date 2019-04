Španielsko povolí člnu zachraňujúcemu migrantov opustiť prístav

Čln vypláva po tom, ako strávil 100 dní v prístave. Nebude mať však povolené vplávať do zóny pátrania a záchrany v centrálnom Stredomorí.

Barcelona 17. apríla (TASR) - Záchranársky čln španielskej humanitárnej organizácie Proactiva Open Arms (POA), ktorá sa venuje záchrane migrantov v Stredozemnom mori, dostal v stredu od španielskych orgánov povolenie opustiť prístav Barcelona. Nesmie sa však zúčastňovať na záchrane migrantov v centrálnom Stredomorí. S odvolaním sa na vyhlásenie POA o tom píše agentúra AFP.



"Čln vypláva po tom, ako strávil 100 dní v prístave. Nebude mať však povolené vplávať do zóny pátrania a záchrany v centrálnom Stredomorí," uviedla POA vo svojom vyhlásení.



Ešte v polovici januára odmietli španielske orgány udeliť člnu s názvom Open Arms povolenie na vyplávanie z prístavu Barcelona s poukazom na to, že Španielsko nemá žiadnu právomoc uskutočňovať námorné záchranné operácie pri pobreží Líbye - teda v oblasti, kde predmetná loď pravidelne operovala.



Humanitárna organizácia v tejto súvislosti poznamenala, že dostala povolenie vyslať loď aj so zásielkou "humanitárnej pomoci" ku gréckym ostrovom Lesbos a Samos.



POA operuje v oblasti medzi Líbyou a južnou Európou, kde pomáha utečencom, ktorí sa dostanú do krízovej situácie počas plavby zo severnej Afriky do Európy. Organizácia vyhlasuje, že od svojho založenia v roku 2015 zachránila už takmer 60.000 životov.



Ako pripomína agentúra AFP, rozhodnutie odmietnuť vyplávanie člnu Open Arms z prístavu Barcelona znamenalo obrat v dovtedajšej politike menšinovej socialistickej vlády premiéra Pedra Sáncheza. Tá si vyslúžila pozornosť médií hneď po svojom nástupe k moci v júni 2018 po tom, ako povolila v Španielsku zakotviť záchrannej lodi Aquarius so 600 migrantmi na palube.



Vstup do svojich prístavov pred tým Aquariusu zakázali vlády Talianska a Malty.