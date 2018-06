Prvá loď so zachránenými migrantmi zakotvila vo Valencii

Medzi migrantmi je 80 žien, z toho je sedem tehotných, 32 detí vo veku od päť do 15 rokov a 61 mladistvých vo veku 15 až 17 rokov.

Valencia 17. júna (TASR) - Prvá z troch lodí vezúcich 630 migrantov, ktorých predtým odmietli prijať Taliansko a Malta, dorazila v nedeľu v ranných hodinách do španielskeho prístavu Valencia. Informovala o tom agentúra DPA.



Pracovníci Červeného kríža okamžite poskytovali pasažierom pomoc. Medzi migrantmi je 80 žien, z toho je sedem tehotných, 32 detí vo veku od päť do 15 rokov a 61 mladistvých vo veku 15 až 17 rokov, informuje spravodajská stanica Sky News. Ďalšie dve lode z konvoja poskytnuté talianskou vládou, na ktoré premiestnili niektorých migrantov z preplneného Aquariusa, by mali do španielskeho prístavu doraziť v hodinových intervaloch, aby sa predišlo tlačeniciam pri vylodení.



Záchranná loď Aquarius, ktorú majú v prevádzke humanitárne organizácie SOS Méditerranée a Lekári bez hraníc (MSF), vylovila migrantov minulý týždeň z vôd Stredozemného mora.



Záchranné plavidlo Aquarius s migrantmi presmerovali do prístavu Valencia po tom, čo mu Taliansko a Malta zakázali zakotviť vo svojich prístavoch. Riešenie nakoniec ponúkol v pondelok nový španielsky premiér Pedro Sánchez. Ten oznámil, že loď sa môže priplaviť do Valencie.