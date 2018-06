Sáncheza už kráľ vymenoval za premiéra, jeho prísahu prijme zajtra

Vymenovanie Sáncheza nadobudne platnosť, len čo sa objaví v štátnom vestníku. V priebehu niekoľkých dní by potom malo byť známe aj zloženie Sánchezovho vládneho kabinetu.

Madrid 1. júna (TASR) - Nový španielsky premiér Pedro Sánchez, ktorého panovník Filip VI. vymenoval v piatok kráľovským dekrétom do funkcie, zloží ústavou predpísanú prísahu do rúk hlavy štátu v jeho sídle, paláci Zarzuela v Madride, a ujme sa následne úradu v sobotu o 11.00 h.



Informáciu prinieslo internetové vydanie mienkotvorného španielskeho denníka El País. Vymenovanie Sáncheza nadobudne platnosť, len čo sa objaví v štátnom vestníku. V priebehu niekoľkých dní by potom malo byť známe aj zloženie Sánchezovho vládneho kabinetu.



Panovníka už skôr, v priebehu piatkového popoludnia, informovala predsedníčka dolnej komory španielskeho parlamentu Ana Pastorová o výsledku hlasovania zákonodarcov, ktorí rozhodli o zosadení doterajšieho premiéra menšinovej vlády Mariana Rajoya a jeho nahradení Pedrom Sánchezom.



Predseda Európskej rady Donald Tusk i predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker zablahoželali novému španielskemu premiérovi a vyjadrili nádej, že on osobne i jeho vláda zohrajú konštruktívnu úlohu v Únii a prispejú k posilneniu Európy, jej väčšiemu zomknutiu a korektnosti.



V Bruseli zároveň prijali s úľavou Sánchezovo vyhlásenie, že nemieni - na rozdiel od zámerov novej talianskej vlády väčšmi zadlžiť štát - nič meniť na schválenom rozpočtovom pláne krajiny.



Španielsko dnes zažilo historický deň, pretože po prvý raz od pádu Francovej diktatúry tam došlo k vyjadreniu nedôvery vláde.



Mariano Rajoy, ktorý stál v uplynulom období na čele menšinovej vlády, vzal prehru v hlasovaní na vedomie statočne a ako prvý zablahoželal nástupcovi vo funkcii. Hovorca jeho ľudovcov z PP Rafael Hernando však predtým hovoril o štátnom prevrate.