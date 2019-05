Španielsko stiahlo z blízkosti Perzského zálivu svoju bojovú loď

Fregata Méndez Núňez so 215 námorníkmi na palube je súčasťou bojovej flotily vedenej USA.

Dubaj 14. mája (TASR) - Španielsko dočasne stiahlo svoju bojovú fregatu z vôd neďaleko Perzského zálivu, kde sa stupňuje napätie medzi Spojenými štátmi a Iránom, informovala agentúra AP.



Fregata Méndez Núňez so 215 námorníkmi na palube je súčasťou bojovej flotily vedenej USA.



Španielske ministerstvo obrany oznámilo, že fregata nevpláva do Perzského zálivu cez Hormuzský prieliv spolu so skupinou plavidiel, na čele ktorej je americká lietadlová loď USS Abraham Lincoln.



Španielsko sa chce vyhnúť nedobrovoľnému zatiahnutiu do akéhokoľvek konfliktu s Iránom, uvádza na svojej webovej stránke denník El País. Španielska ministerka obrany Margarita Roblesová nariadila dočasné stiahnutie lode Méndez Núňez.



Fregata podľa El Paísu zostane v oblasti Blízkeho východu a má sa pripojiť k zvyšku flotily v prípade, že lode budú pokračovať po naplánovanej trase. Flotila sa má z oblasti Perzského zálivu vrátiť do Kalifornie v októbri tohto roka.



Spojené arabské emiráty v nedeľu oznámili sabotážne útoky na štyri obchodné lode z rôznych krajín v ekonomickej zóne SAE pri pobreží emirátu Fudžajra. Minister energetiky Saudskej Arábie Chálid Fálih v pondelok uviedol, že medzi zasiahnutými plavidlami boli aj dva saudskoarabské ropné tankery. Podľa agentúry AP bola medzi poškodenými loďami aj loď plaviaca sa pod nórskou vlajkou a tanker plaviaci sa pod vlajkou emirátu Šárdža v SAE.



Spojené štáty už predtým varovali lode, že "Irán alebo jeho zástupcovia" by mohli plánovať útoky na námornú dopravu v regióne.



Washington do oblasti Perzského zálivu vyslal lietadlovú loď a bombardéry, pričom ohlásil aj presun batérie rakiet typu Patriot na Blízky východ, čím reagoval na obavy z možnej hrozby zo strany Teheránu.