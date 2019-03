Tisíce žien v Španielsku neprišli do práce, žiadajú rodovú rovnosť

Mnohé zo žien neprišli v piatok v Španielsku do práce, ďalšie tento deň vynechali robenie domácich prác, iné sa prestali starať o deti, chorých či starých. Týmto spôsobom si pripomenuli MDŽ.

Madrid 8. marca (TASR) - Tisíce Španielok vstúpili v piatok do štrajku a pridali sa tak k miliónom ďalších žien po celom svete požadujúcim rodovú rovnosť, informovala agentúra AP.



Na dvojhodinovú pracovnú prestávku vyzvali ženy dve najväčšie španielske odborové hnutia. Podľa miestnych aktivistiek za práva žien by mal štrajk potrvať až 24 hodín.



Protestné zhromaždenia žien sa majú v priebehu piatka konať v desiatkach španielskych miest vrátane Madridu.