Valencia sa pripravuje na tri lode s odmietnutými migrantmi

Na migrantov budú čakať záchranné tímy španielskeho Červeného kríža, zdravotníci i psychológovia.

Valencia 12. júna (TASR) - Španielske prístavné mesto Valencia sa koncom týždňa pripravuje na príchod troch lodí so 629 migrantmi z humanitárnej lode Aquarius, ktorú odmietli prijať Malta i Taliansko.



Pre agentúru AP to uviedla podpredsedníčka regionálnej vlády vo Valencii Mónica Oltrová.



Ani jedna z trojice lodí nebude mať podľa nej problém zakotviť v tamojšom prístave. Na migrantov budú čakať záchranné tímy španielskeho Červeného kríža, zdravotníci i psychológovia.



Španielsky premiér Pedro Sánchez rozhodol v pondelok o prijatí lode Aquarius európskej humanitárnej organizácie SOS Méditerranée so šiestimi stovkami migrantov, ktorú do svojich prístavov nevpustili Malta ani Taliansko.



Valencia neskôr informovala o technických komplikáciách pri kotvení tejto lode v prístave ležiacom okolo 350 kilometrov juhovýchodne od Madridu. Migrantov preto presunuli na tri plavidlá obsluhované príslušníkmi talianskeho námorníctva a pobrežných hliadok.



Úrady podľa Oltrovej predpokladajú, že migranti prekonali niekoľko mesiacov psychického a duševného utrpenia.



"Je našou povinnosťou predísť humanitárnej katastrofe a týmto ľuďom ponúknuť bezpečný prístav," napísal v pondelok vo vyhlásení úrad nového španielskeho premiéra Pedra Sáncheza.



Aquarius na svoju palubu zobral 629 migrantov vrátane 123 maloletých osôb bez sprievodu, 11 ďalších detí a siedmich tehotných žien. Väčšinu z nich tvoria obyvatelia subsaharskej Afriky, ktorých zachránili počas šiestich operácií pri pobreží Líbye. Stovky z nich vytiahli z mora lode talianskych námorných síl a následne ich odovzdali posádke Aquariusu.