Verdikt v prípade znásilnenia ženy vyvolal v Španielsku protesty

Madrid 26. apríla (TASR) - Organizácie za práva žien protestovali vo štvrtok na severe Španielska po tom, ako piatich mužov odsúdili na deväť rokov väzenia za trestný čin pohlavného zneužitia. Aktivistky však tvrdia, že sa muži v skutočnosti dopustili skupinového znásilnenia, ku ktorému malo dôjsť v roku 2016 v španielskom meste Pamplona počas známeho býčieho festivalu, informuje agentúra AP.



"Nejde o zneužitie, ale o znásilnenie!," skandovali účastníčky demonštrácie pred bránami súdu v španielskej provincii Navarra. Na štvrtok boli naplánované v celej krajine aj ďalšie protesty.



Päť členov skupiny s názvom "La Manada" (Gang), ako sa nazvali, uznali za vinných z menej závažného trestného činu pohlavného zneužitia, ktoré podľa španielskeho trestného zákonníka nezahŕňa násilie či zastrašovanie. Obžaloba však tvrdila, že násilie bolo použité a že 18-ročná obeť s pohlavným stykom nesúhlasila.



Prokuratúry požadovala pre každého obžalovaného tvrdšie tresty vo výške viac ako 22 rokov väzenia. Súd ich napokon usvedčil z menej závažného trestného činu, avšak uznal, že obeť so stykom nesúhlasila a že obžalovaní boli "v presile".



Piati muži - španielski občania - vo veku od 27 do 30 rokov boli priatelia, ktorí v júli 2016 cestovali do Pamplony na festival San Fermín.



Podľa svedectva muži obeti ponúkli, že jej budú v aute robiť spoločnosť, namiesto toho ju však vtiahli do budovy, kde si celý útok natočili na mobilné telefóny. Potom obeti vzali jej telefón a z miesta činu odišli.



Muži tvrdili, že žena s pohlavným stykom súhlasila. Na podporu tohto tvrdenia právnici obhajoby predložili správu o správaní sa obete po incidente, čo vyvolalo pobúrenie organizácií za práva žien. Tie nesúhlasili s tým, že sa posudzovalo správanie obete a nie správanie útočníkov. Obhajoba neskôr túto správu stiahla.