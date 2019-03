Španielska vláda chce prilákať späť ľudí, ktorí pracujú v zahraničí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Španielska vláda odsúhlasila v piatok 50 opatrení zameraných na to, aby sa späť do vlasti vrátilo až do 23.000 Španielov, ktorí z nej odišli v roku 2009.

Španielska vláda odsúhlasila v piatok 50 opatrení zameraných na to, aby sa späť do vlasti vrátilo až do 23.000 Španielov, ktorí z nej odišli v roku 2009. Informuje o tom agentúra AP a pripomína, že španielska ekonomika bola v recesii v rokoch 2011-2013.



Medzi odobrenými opatreniami sú napríklad nižšie odvody do sociálneho systému pre zamestnancov či vyššie granty a štipendiá pre vedeckovýskumných pracovníkov. Opatrenia vyjdú Madrid asi na 24 miliónov eur.



Eurozónu zasiahla v roku 2009 dlhová kríza, v dôsledku ktorej následne stúpla nezamestnanosť a došlo tiež k odlivu mozgov z juhoeurópskych krajín.



Susedné Portugalsko, z ktorého taktiež odišli desaťtisíce zamestnancov, schválilo vlani obdobné opatrenia.

