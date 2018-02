Španielsko vlani prekonalo rekord v počte turistov

Španielsko sa tak vlani, vďaka rekordnému počtu takmer 82 miliónov zahraničných turistov, stalo druhou najnavštevovanejšou krajinou sveta po Francúzsku.

Madrid 10. februára (TASR) - Španielsko v roku 2017 prekonalo svoj dovtedajší rekord v cestovnom ruchu s celkovým počtom 81,8 milióna zahraničných návštevníkov. Ale v poslednom mesiaci minulého roka zaznamenalo prvý pokles počtu turistov od roku 2013. Informoval o tom denník El País s odvolaním sa na údaje štatistického úradu INE.



Španielsko sa tak vlani, vďaka rekordnému počtu takmer 82 miliónov zahraničných turistov, stalo druhou najnavštevovanejšou krajinou sveta po Francúzsku. Predbehlo tak USA, ktoré zosadilo z druhej priečky v rebríčku návštevnosti.



Ale december nebol až takým dobrým mesiacom pre cestovný ruch. Do Španielska prišlo len niečo vyše štyroch miliónov ľudí, čo je pokles o 0,22 % v porovnaní s decembrom 2016 a prvý úbytok turistov od januára 2013. Dôvodom tohto poklesu bol najmä menší počet turistov v Katalánsku.



Vlani v decembri navštívilo tento región, ktorý sa od jesene zmieta v politickej kríze, 823.427 turistov, o 133.041 osôb alebo 13,91 % menej ako v poslednom mesiaci 2016. Okrem toho, december bol už tretím mesiacom po sebe, keď Katalánsko zaznamenalo úbytok turistov, pričom decembrové výsledky cestovného ruchu v regióne boli najhoršie od hospodárskej krízy v roku 2009.



V poslednom kvartáli 2017, ktorý sa začal vyhlásením referenda o nezávislosti Katalánska (1. októbra), zavítalo do regiónu 3,3 milióna turistov, o 229.327 menej ako v rovnakom období predminulého roka.



Správa INE ukázala, že v decembri sa v Katalánsku najstrmšie znížil počet francúzskych turistov, a to medziročne o 37 % na 176.805 návštevníkov. Počet talianskych turistov klesol o 6,57 % a britských o 5,83 %. A naopak, vzrástol počet návštevníkov zo Spojených štátov (o 17,2 %), Ruska (51,17 %), Južnej Kórey (54,6 %) a Brazílie (87 %).



No aj napriek tomuto úbytku v závere roka bolo Katalánsko najnavštevovanejšou destináciou v Španielsku. Vlani totiž privítalo celkovo 19 miliónov turistov, čo je o 5 % viac ako v roku 2016. A udržalo si aj prvú priečku v rebríčku výdavkov zahraničných návštevníkov, ktoré v roku 2017 stúpli o 9,65 % na 16 miliárd eur.



Aj počet turistov na Baleárskych ostrovoch sa v decembri 2017 znížil, ale menej ako v Katalánsku, medziročne o 1,9 %. Za celý minulý rok však obľúbené španielske ostrovy zaznamenali nárast počtu návštevníkov o 6,1 %.



Naproti tomu cestovný ruch v ďalších regiónov Španielska v roku 2017 výrazne stúpol, najmä v Madride, kam vlani zavítalo o 15,7 % viac návštevníkov ako v predchádzajúcom roku, a vo Valencii, kde turizmus vzrástol o 15,36 %.



Turisti zo Spojeného kráľovstva boli aj minulý rok najpočetnejšiu skupinou zahraničných návštevníkov v Španielsku. V roku 2017 prišlo do krajiny 18,8 milióna Britov, čo predstavuje nárast o 6,2 %. Nasledujú Nemci, ktorých počet sa vlani zvýšil o 6,1 % na 11,8 milióna ľudí. Citeľne stúpol aj počet turistov zo Spojených štátov (32,4 %), Švajčiarska (21,1 %), Ruska a severských krajín (14 %) a Írska (87 %).