Výbuch pyrotechniky si v Španielsku vyžiadal najmenej jednu obeť

K explózii podľa všetkého došlo v jednom z obytných domov, nie v komerčnom sklade pyrotechniky, uviedol starosta Carlos Vásquez na tlačovej konferencii.

Madrid 24. mája (TASR) - Najmenej jednu obeť a 26 zranených vrátane siedmich detí si v stredu vyžiadal výbuch nelegálne skladovanej pyrotechniky v obytnom dome v meste Tui v Galícii na severozápade Španielska. Informuje o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na miestne úrady.



Španielske noviny Faro de Vigo informovali o najmenej štyroch obetiach explózie, ktorá zničila desiatky domov. Okná na okolitých domoch rozbila v okruhu štyroch kilometrov, záchranné zložky však potvrdili iba jedného mŕtveho.



Noviny El Mundo na svojej webovej stránke zverejnili videozáznam, na ktorom je vidieť hustý dym, ktorý stúpa z obytnej štvrte. Všade naokolo ležali trosky rozsypané po ulici.



Hasiči v rámci pátrania po prípadných ďalších obetiach či zranených postupne kontrolovali všetky domy v okolí, píše Reuters.



K explózii podľa všetkého došlo v jednom z obytných domov, nie v komerčnom sklade pyrotechniky, uviedol starosta Carlos Vásquez na tlačovej konferencii.



"Všetko nasvedčuje tomu, že sú to priestory na skladovanie pyrotechniky, napriek tomu to bol dom, a nie sklad. Bolo nelegálne a nevedeli sme o jeho existencii," dodal.



Spravodajský server Express.co.uk informoval, že obeťou je žena. Polícia zadržala miestneho muža, majiteľa spoločnosti zaoberajúcej sa pyrotechnikou. Podľa bývalého starostu mesta Tui Enriqueho Cabaleira premiestnil časť pyrotechniky do súkromného domu v snahe nelegálne skladovať materiál - súd mu totiž odobral licenciu a uzatvoril priestory skladu. Pyrotechnika v dome následne vybuchla, informuje server.