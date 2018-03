Španielsko vydalo zatykače na šesť politikov v zahraničí

Ďalších z 13 obžalovaných, vrátane bývalej predsedníčky katalánskeho parlamentu Carme Forcadellovej, umiestnia vo vybraných väzenských zariadeniach.

Madrid 23. marca (TASR) - O opätovnom vydaní európskeho zatýkacieho rozkazu na zosadeného najvyššieho katalánskeho predstaviteľa Carlesa Puigdemonta žijúceho v Belgicku, ako aj štyroch členov jeho niekdajšej vlády, ktorí sa zdržiavajú v zahraničí, rozhodol v piatok španielsky najvyšší súd v Madride.



Rovnaký postup zvolila táto inštitúcia aj voči podpredsedníčke Republikánskej ľavice Katalánska (ERC) Marte Roviraovej, ktorá v piatok listom oznámila, že predvolanie na súd nebude rešpektovať a odchádza do exilu a ktorá medzičasom dorazila do Švajčiarska.



Informáciu priniesla tlačová agentúra AP.



Ide o ďalší krok justície po tom, čo sudca Pablo Llarena obžaloval politikov zo vzbury, respektíve mrhania verejnými finančnými prostriedkami v súvislosti s vlaňajším protiústavným referendom o nezávislosti a prijatím deklarácie o nezávislosti Katalánska.



Najvyšší súd po vznesení predmetnej žaloby rozhodol o opätovnom umiestnení kandidáta na najvyššieho katalánskeho predstaviteľa Jordiho Turulla a ďalších dvoch katalánskych politikov do cely predbežného zadržania.



