Španielsko zachránilo 177 migrantov v Stredozemnom mori

V najväčšom z člnov sa nachádzalo 55 migrantov a spozorovalo ho lietadlo Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže.

Madrid 31. decembra (TASR) - Španielska námorná záchranná služba v sobotu zachránila 177 migrantov zo šiestich člnov, na ktorých sa snažili preplaviť Stredozemné more a dostať sa do Európy. Informovala o tom tlačová agentúra AP s odvolaním sa na námornú službu.



Nebezpečnú plavbu z Afriky podnikajú každý rok tisíce utečencov a iných migrantov v nádeji, že sa dostanú na európske pobrežie. Obchodníci s ľuďmi ich často natlačia do malých člnov, nevhodných pre plavbu na otvorenom mori.