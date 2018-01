Španielsko zachránilo v Stredozemnom mori 55 migrantov

Španielske záchranné lietadlo a plavidlo vyzdvihli migrantov z člna 20 kilometrov juhozápadne od ostrova Alborán, ktorý leží na polceste medzi pobrežím severnej Afriky a južného Španielska.

Madrid 4. januára (TASR) - Španielska námorná záchranná služba poskytla pomoc 55 migrantom, ktorí sa na člne snažili preplaviť cez Stredozemné more a dostať sa do Európy. Informovala o tom v stredu agentúra AP s odvolaním sa na španielske úrady.



Úrady na čln s 53 mužmi a dvoma ženami na palube upozornila v utorok nemenovaná nezisková organizácia, uviedla záchranná služba.



Španielske záchranné lietadlo a plavidlo vyzdvihli migrantov z člna 20 kilometrov juhozápadne od ostrova Alborán, ktorý leží na polceste medzi pobrežím severnej Afriky a južného Španielska. Podľa záchrannej služby sú migranti pochádzajúci z krajín subsaharskej Afriky v dobrom zdravotnom stave.



Nebezpečnú plavbu z Afriky podnikajú každý rok tisíce utečencov a iných migrantov v nádeji, že sa dostanú na európske pobrežie. Obchodníci s ľuďmi ich často natlačia do malých člnov nevhodných pre plavbu na otvorenom mori.