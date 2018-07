Španielsko zachránilo v Stredozemnom mori cez víkend 479 migrantov

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 11. júla informovala, že do Španielska dorazilo v tomto roku doposiaľ viac ako 16.900 migrantov, čo sa blíži počtu príchodov do susedného Talianska.

Madrid 16. júla (TASR) - Španielska námorná záchranná služba zachránila počas uplynulého víkendu v Stredozemnom mori najmenej 479 migrantov vrátane vyše 100 detí, ktorí sa pokúšali dostať do Európy zo severu Afriky. Informovala o tom v nedeľu agentúra AP.



Z vôd Stredozemného mora vytiahli španielski záchranári len v sobotu dovedna 330 migrantov, pričom väčšinu objavili v okolí Gibraltárskeho prielivu a tiež vo východnejšej oblasti Stredozemného mora známej ako Alboránske more. Medzi týmito migrantmi bola i zhruba stovka maloletých osôb a tiež Maročan, ktorý sa plavil na veľkom plávacom kolese. Ďalších 149 migrantov previezli na súš v nedeľu.



Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 11. júla informovala, že do Španielska dorazilo v tomto roku doposiaľ viac ako 16.900 migrantov, čo sa blíži počtu príchodov do susedného Talianska. Takmer 2900 ďalších migrantov sa v rovnakom čase na španielske územie dostalo prechodom do jednej z dvoch enkláv Španielska ležiacich na severe Afriky.