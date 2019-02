Španielsky expremiér svedčil v procese s katalánskymi separatistami

Rajoyova výpoveď môže byť podľa profesora politických vied na univerzite v Barcelone Joana Botellu jedným z kľúčových momentov v procese so separatistami.

Madrid 27. februára (TASR) - Bývalý španielsky premiér Mariano Rajoy vystúpil v stredu ako svedok v procese s lídrami katalánskych separatistov. Tých obvinil, že sa zorganizovaním nezákonného referenda o nezávislosti Katalánska pokúsili o "likvidáciu štátnej suverenity", informovala agentúra AFP.



"Boli si plne vedomí, že pokiaľ je premiérom Mariano Rajoy, v krajine sa neuskutoční žiadne referendum likvidujúce štátnu suverenitu," povedal Rajoy pred súdom. Španielskeho expremiéra má ešte vypočuť obhajoba.



Súdny proces s katalánskymi separatistami sa začal v Madride 12. februára. Za zorganizovanie nezákonného referenda o nezávislosti v októbri 2017 a následného vyhlásenia Katalánskej republiky obžalovali deväť osôb zo vzbury. V prípade uznania za vinných im hrozí odňatie slobody v trvaní až do 25 rokov. Ďalšie tri osoby sú obvinené z občianskej neposlušnosti a sprenevery verejných prostriedkov.



Rajoy bol premiérom Španielska od roku 2011 až do júna 2018, kedy mu parlament vyslovil nedôveru v súvislosti s korupčnou aférou jeho Ľudovej strany (PP), pripomína AFP. Vo funkcii ho nahradil socialista Pedro Sánchez.



Kritici podľa AFP Rajoya obviňujú z toho, že v Katalánsku podnietil snahy o nezávislosť. Ešte predtým, ako sa stal premiérom, údajne ako líder opozície vystupoval proti novému autonómnemu štatútu, vďaka ktorému Katalánsko získalo väčšie právomoci.



Rajoyova výpoveď môže byť podľa profesora politických vied na univerzite v Barcelone Joana Botellu jedným z kľúčových momentov v procese so separatistami.



V prípade svedčila aj niekdajšia vicepremiérka Soraya Saénz de Santamaría, ktorá separatistov obvinila z toho, že trvali na organizácii referenda aj napriek súdnemu zákazu. Obžalovaní podľa jej slov vedeli, že to povedie k násiliu.



"Každý môže mať svoj názor a vyjadriť ho, nemôžete však konať v rozpore so zákonom a rozhodnutiami súdu a podnecovať násilie," povedala.



Katalánsky expremiér Artur Mas vo svojej výpovedi kritizoval rozhodnutie vlády nasadiť políciu, aby ľuďom zabránila hlasovať v referende.