Španielsky kráľ Filip VI. pricestoval na návštevu Iraku

Podľa agentúry AFP ide o prvú návštevu španielskeho panovníka v tejto blízkovýchodnej krajine za uplynulých 40 rokov.

Bagdad 30. januára (TASR) - Španielsky kráľ Filip VI. pricestoval v stredu do Iraku. Podľa agentúry AFP ide o prvú návštevu španielskeho panovníka v tejto blízkovýchodnej krajine za uplynulých 40 rokov.



Kráľ, ktorého krajina je súčasťou medzinárodnej koalície bojujúcej proti džihádistickej organizácii Islamský štát (IS), navštívil španielske špeciálne jednotky a v priebehu dňa má na programe rokovanie s irackým prezidentom Barhamom Sálihom.



Irak v roku 2017 vyhlásil víťazstvo nad IS po niekoľkomesačnom ťažení proti islamským extrémistom s podporou medzinárodnej koalície, ktorá pokračuje v týchto operáciách.



Do Iraku pred dvoma týždňami zavítal aj jordánsky kráľ Abdalláh II., ktorý sa v Bagdade stretol so Sálihom. Bola to jeho prvá návšteva v tejto krajine od roku 2008, keď bol prvým lídrom arabského štátu, ktorý do Iraku zavítal po zosadení irackého prezidenta Saddáma Husajna z roku 2003.



Návšteva jordánskeho panovníka sa uskutočnila krátko po tom, ako do Iraku na vopred neohlásenú návštevu amerických jednotiek zavítal prezident USA Donald Trump.