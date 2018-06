Španielsky kráľovský pár pricestoval do New Orleansu

Louisiana bola španielskou kolóniou v rokoch 1763-1802.

Washington 15. júna (TASR) - Španielsky kráľ Filip VI. s kráľovnou Letiziou pricestovali vo štvrtok do amerického mesta New Orleans, aby sa zúčastnili osláv 300. výročia jeho založenia. Informovala o tom agentúra AP.



Na letisku v New Orleanse, ktoré je najväčším mestom štátu Louisiana, kráľovský pár privítal tamojší guvernér John Bel Edwards a starostka mesta LaToya Cantrellová. Louisiana bola španielskou kolóniou v rokoch 1763-1802.



Po súkromnom stretnutí s guvernérom Edwardsom prijme kráľa Filipa VI. a kráľovnú Letiziu v piatok aj starostka New Orleansu. Stane sa tak v Gallierovom paláci - bývalej mestskej radnici, ktorú otvorili v roku 1853. Pri príležitosti 300. výročia založenia New Orleansu prešla historická budova radnice rozsiahlou rekonštrukciou. Večer ešte kráľovský pár navštívi Katedrálu sv. Ľudovíta a sídlo mestskej rady z čias španielskej kolonizácie, kde sa v súčasnosti nachádza mestské múzeum.



V sobotu odcestuje španielsky kráľovský pár do mesta San Antonio v štáte Texas, ktoré tiež pred 300 rokmi založili španielski kolonizátori. Odtiaľ v pondelok odcestujú Filip VI. a Letizia do Washingtonu a v utorok ich v Bielom dome privíta americký prezident Donald Trump s manželkou Melaniou.