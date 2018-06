Španielsky kráľovský pár vycestuje do USA a stretne sa Trumpom

Kráľovský pár odštartuje svoje turné po USA 14. júna v mestách New Orleans a San Antonio.

Madrid 8. júna (TASR) - Španielsky kráľ Filip VI. s manželkou kráľovnou Letiziou vycestujú uprostred júna do Spojených štátov a okrem štátov Louisiana a Texas navštívia sídlo amerického prezidenta vo Washingtone, píše agentúra AP.



Kráľovský pár odštartuje svoje turné po USA 14. júna v mestách New Orleans a San Antonio. Obe oslavujú v tomto roku 300. výročie svojho založenia a historicky majú dobré vzťahy so Španielskom, uviedlo vo štvrtok zverejnené oficiálne vyhlásenie.



Do Washingtonu sa monarchovia presunú 19. júna. Čaká ich tam priatie v Bielom dome u prezidenta Donadla Trumpa a prvej dámy Melanie.



Kráľa a kráľovnú bude v Spojených štátoch sprevádzať minister zahraničných vecí v novej socialistickej vláde Josep Borrell.