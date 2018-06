Španielsky minister chce, aby hraničné ploty v Ceute a Melille padli

Grande-Marlaska, ktorý sa zaviazal, že tieto hraničné ploty budú odstránené čo najskôr, bol menovaný na post ministra vnútra novým španielskym premiérom Pedrom Sánchezom minulý týždeň.

Madrid 14. júna (TASR) - Nový španielsky minister vnútra Fernando Grande-Marlaska prisľúbil, že bude robiť všetko pre to, aby boli odstránené ostnaté ploty, ktoré oddeľujú španielske enklávy Melilla a Ceuta od afrického Maroka. Povedal to vo štvrtok v rozhovore pre španielsku rozhlasovú stanicu Onda Cero, z ktorej citoval spravodajský portál The Local.



Zdôraznil tiež, že je potrebné zakročiť tam, kde migrácia "vzniká". "Nie je rozumné ani prijateľné vidieť, ako ľudia preliezajú plot," dodal.



Podľa portálu The Local bol ostnatý plot postavený na hraniciach v Melille a Ceute počas socialistickej vlády Josého Luisa Rodrígueza Zapatera v roku 2005. Po necelých dvoch rokoch ho odstránili v dôsledku závažných poranení migrantov, ktorým sa ho podarilo preliezť.



Konzervatívna vláda bývalého premiéra Mariana Rajoya, ktorý bol zosadený začiatkom tohto mesiaca, však v roku 2013 tento plot opäť zaviedla.



Odstránenie hraničných plotov bolo hlavným bodom predvolebnej kampane úradujúceho španielskeho predsedu vlády Pedra Sáncheza počas volieb z rokov 2015 a 2016.



Ceuta a Melilla sú jedinými európskymi územiami priamo na africkom kontinente. Migranti tam často preliezajú alebo prestrihávajú hraničné ploty alebo sa do enklávy pokúšajú priplávať, aby sa takto dostali na územie Španielska a EÚ.