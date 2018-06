Španielsky premiér obvinil taliansku vládu z protieurópskosti

Taliansko na tomto neformálnom zasadnutí, označovanom tiež ako minisummit, predkladá vlastný návrh riešenia migrácie v EÚ.



Brusel 24. júna (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez obvinil v nedeľu novú populistickú vládu Talianska, že vo svojej imigračnej politike sa prejavuje ako "protieurópska". Vlastné národné záujmy totiž podľa neho uprednostňuje pred úsilím nájsť spoločný prístup v EÚ, uviedla v nedeľu agentúra AP.



Sánchezove vyjadrenia pre denník El País boli zverejnené v čase nedeľňajšieho zasadnutia lídrov 16 členských štátov EÚ v Bruseli, kde majú prediskutovať možnosti jednotnejšieho postupu v oblasti migrácie.



Taliansko na tomto neformálnom zasadnutí, označovanom tiež ako minisummit, predkladá vlastný návrh riešenia migrácie v EÚ. Podrobnosti zatiaľ nie sú známe, podľa premiéra Giuseppeho Conteho však predstavuje "paradigmatickú zmenu" oproti doterajším pravidlám azylového konania, za ktoré mal byť zodpovedný prvý členský štát, na ktorého územie predmetný utečenec vstúpil.



Nová stredoľavicová vláda Španielska pod vedením Sáncheza presadzuje otvorenejší prístup k migrácii. Sánchez uviedol, že najväčšou výzvou pre EÚ je v súčasnosti "eurofóbia", pričom niektorí členovia odmietajú pristúpiť na spoločnú politiku. V prípade Talianska tiež poznamenal, že iné krajiny mu nepomohli zvládnuť nápor migrantov plaviacich sa k jeho brehom cez Stredozemné more.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron po príchode na nedeľňajší minisummit v Bruseli vyhlásil, že akékoľvek riešenie migrácie by malo byť založené na zásadách dodržiavania ľudských práv a solidarity. Dodal, že v prípade nemožnosti dosiahnuť dohodu na úrovni celej 28-člennej EÚ by mala iniciatívu prevziať menšia skupina štátov.