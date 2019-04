Španielsky súd vrátil severokórejskému veľvyslanectvu tajný materiál

Severokórejské ministerstvo zahraničných vecí označilo incident za teroristický útok, za ktorým sčasti stál FBI.

Madrid 16. apríla (TASR) - Španielsky súd vrátil bez preskúmania severokórejskému veľvyslanectvu v Madride materiál, ktorý z jeho priestorov vo februári odcudzila skupina votrelcov. Informovala o tom v utorok agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenovaný zdroj z prostredia súdu.



Vyšetrovatelia uviedli, že votrelci, samozvaní členovia skupiny snažiaci zvrhnúť severokórejského lídra Kim Čong-una, utiekli z ambasády s ukradnutými počítačmi a pevnými diskami do Spojených štátov. Tam získané tajné informácie odovzdali Federálnemu úradu pre vyšetrovanie (FBI) v New Yorku.



Zdroj z prostredia španielskej jurisdikcie uviedol, že spomínaný materiál španielskemu súdu, ktorý prípad vyšetruje, vrátil FBI pred dvomi týždňami.



Predtým, ako súd severokórejskej ambasáde materiál odovzdal, ho však v súlade so štandardnou praxou o ochrane diplomatických informácií nepreskúmal, dodal tento zdroj.



Iný nemenovaný zdroj, oboznámený so zapojením sa amerických orgánov do prípadu, vrátenie materiálu zo strany FBI španielskym úradom potvrdil. Nie je však jasné, ako sa s týmito informáciami v Spojených štátoch zaobchádzalo.



Súd predtým uviedol, že do priestorov severokórejského veľvyslanectva v Madride vnikla 22. februára desaťčlenná ozbrojená skupina, ktorá tam spútala a zbila jeho zamestnancov.



Severokórejské ministerstvo zahraničných vecí označilo incident za "teroristický útok", za ktorým sčasti stál FBI. Ministerstvo zahraničných vecí USA reagovalo, že Washington s prípadom nemá nič spoločné.