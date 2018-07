Španielsky súd zrušil európske zatykače na 6 katalánskych politikov

Carlesa Puigdemonta, ktorý sa momentálne zdržiava v Berlíne, zadržali v severonemeckej spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko 25. marca, keď prekročil dánsko-nemeckú štátnu hranicu.

Madrid 19. júla (TASR) - Sudca španielskeho najvyššieho súdu Pablo Llarena zrušil vo štvrtok európske zatykače vydané na šesticu katalánskych separatistických lídrov vrátane Carlesa Puigdemonta. Informovali o tom agentúry AP a DPA.



K takémuto rozhodnutiu Llarena dospel po tom, ako nemecký súd minulý týždeň odobril vydanie bývalého predsedu katalánskej vlády Puigdemonta do Španielska pre podozrenia z trestného činu sprenevery, nie však v súvislosti so vzburou.



Carlesa Puigdemonta, ktorý sa momentálne zdržiava v Berlíne, zadržali v severonemeckej spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko 25. marca, keď prekročil dánsko-nemeckú štátnu hranicu. Vracal sa vtedy motorovým vozidlom zo Škandinávie do Belgicka, kam sa uchýlil po zosadení svojej vlády.



Španielsko vydalo európsky zatýkací rozkaz na jeho osobu a žiadosť o jeho extradíciu pre obvinenia zo vzbury a sprenevery štátnych financií. Obvinenia súvisia s vlaňajším októbrovým referendom katalánskej regionálnej vlády o nezávislosti od Španielska. Separatistami kontrolovaný regionálny parlament následne jednostranne vyhlásil nezávislosť. Vláda v Madride referendum o nezávislosti Katalánska odmietla s tým, že ústava hovorí o nedeliteľnosti krajiny.