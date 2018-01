SPD začne koaličné rokovania s konzervatívcami z CDU/CSU

Lídri CDU a CSU privítali krok SPD, čakajú náročné koaličné rokovania

Nemecká kancelárka Angela Merkelová, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Bonn 21. januára (TASR) - Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) začne takmer štyri mesiace po parlamentných voľbách koaličné rokovania s konzervatívnymi stranami únie CDU/CSU. Rozhodli o tom delegáti jej nedeľňajšieho mimoriadneho zjazdu v Bonne.Za začatie rokovaní sa vyslovilo 362 zo 642 delegátov zjazdu a členov predsedníctva strany, 279 bolo proti a jeden sa zdržal, uviedla agentúra DPA.Koaličné rozhovory s CDU/CSU by sa mohli začať už na budúci týždeň. V najlepšom prípade by mohli trvať dva až tri týždne, ich výsledok však následne musí odobriť viac ako 440.000 členov SPD.Hlasovaniu predchádzala emotívna a konfrontačná diskusia. Predseda SPD Martin Schulz v bojovne ladených prejavoch na úvod a záver rozpravy predniesol svoje argumenty v prospech pokračovania tzv. veľkej koalície.V príhovore bezprostredne pred hlasovaním označil mimoriadny zjazd za "kľúčový okamih" v histórii SPD.povedal.Na čele odporu proti pokračovaniu spojenectva s konzervatívcami sú tzv. Jusos, teda mladí socialisti. Ich líder Kevin Kühnert v diskusii vyhlásil: "Narážal tým na slová predstaviteľa Kresťanskosociálnej únie (CSU) Alexandra Dobrindta, ktorý odpor mladých socialistov nazvalVo svojom vystúpení na úvod mimoriadneho zjazdu Schulz povedal, že v prípade začatia koaličných rokovaní s CDU/CSU bude presadzovať ďalšie požiadavky sociálnych demokratov. Zároveň pripustil, že jemu a vyjednávaciemu tímu SPD sa v rámci sondážnych rokovaní nepodarilo dosiahnuť všetky ciele.Podľa Schulza sa záverečný 28-stranový dokument zo sondážnych rokovaní musí rozšíriť o niektoré body. Konkrétne menoval požiadavku rovnakého prístupu k pacientom poisteným v štátnych a súkromných poisťovniach, obmedzenie zamestnávania na dobu určitú a zavedenie klauzuly o nepredvídateľných okolnostiach v oblasti zlučovania rodín utečencov a migrantov.To však zrejme bude predmetom sporov, pretože CDU i CSU sú dôrazne proti tomu, aby sa dokument podpísaný 12. januára zásadne menil.Najnovšie zostavovanie vlády - voľby sa konali 24. septembra - trvá v Nemecku najdlhšie v jeho novodobých dejinách. V prípade zamietnutia začiatku koaličných rokovaní hrozili Nemecku predčasné voľby, keďže predtým stroskotali rozhovory o koalícii CDU/CSU s liberálmi a zelenými. SPD by sa navyše zrejme ocitla v hlbokej kríze, ktorú by Schulz pravdepodobne riešil odchodom z čela strany. Alternatívou je ešte menšinová vláda konzervatívcov, tú ale šéfka CDU a kancelárka Angela Merkelová odmieta.Nemecká kancelárka a šéfka Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Angela Merkelová "víta", že sociálni demokrati (SPD) uvoľnili na svojom nedeľňajšom mimoriadnom zjazde v Bonne cestu pre koaličné rokovania so stranami únie CDU/CSU.povedala Merkelová podľa agentúry DPA pred večerným rokovaním vedenia CDU v Berlíne. Zabudnúť sa nesmie ani na ekonomickú stabilitu v ére digitalizácie a sociálnu spravodlivosť, dodala.Kancelárka zdôraznila, že rámcom pre koaličné rokovania je 28-stranový záverečný dokument zo sondážnych rozhovorov SPD a CDU/CSU prijatý 12. januára a na jeho základe je potrebné podrobne sa zaoberať množstvom otázok. Merkelová tak podľa DPA ponechala otvorené, ako sa postaví k požiadavkám SPD na zmenu a doplnenie záverov sondážnych rozhovorov v troch oblastiach - zamestnanosti, zdravotníctva a utečeneckej politiky.Avizovala tiež, že CDU a CSU sa v pondelok dohodnú na spoločnom postupe. Rozhovory s SPD by mali napriek rozdielnym postojom prebiehať "cieľavedome, intenzívne a v racionálnej atmosfére", konštatovala.Aj šéf bavorskej Kresťanskosociálnej únie (CSU) Horst Seehofer privítal rozhodnutie zjazdu SPD. Očakáva ťažké koaličné rozhovory, napriek tomu si myslí, že sa treba poponáhľať. Ukončenie koaličných rokovaní je podľa neho možné už v prvom februárovom týždni. "Dokonca dodávam: musíme to dovtedy stihnúť," uviedol v nedeľu pred zasadaním predsedníctva CSU v Mníchove.Zároveň odmietol volanie SPD po doplnení výsledkov sondážnych rozhovorov o tri body - požiadavku rovnakého prístupu k pacientom poisteným v štátnych a súkromných poisťovniach, obmedzenie zamestnávania na dobu určitú a zavedenie klauzuly o nepredvídateľných okolnostiach v oblasti zlučovania rodín utečencov a migrantov.Seehofer oznámil, že on a Merkelová sa v pondelok stretnú s generálnymi tajomníkmi a predsedami poslaneckých klubov svojich strán. V ten istý deň by sa mohla uskutočniť aj schôdzka predsedov všetkých troch strán, to však ešte nie je isté.