SPD vyzýva Merkelovej konzervatívcov na urýchlenie reformy eurozóny

Berlín 17. apríla (TASR) - Nemeckí sociálni demokrati v utorok zvýšili tlak na konzervatívcov kancelárky Angely Merkelovej, aby podporili návrhy na reformu eurozóny tak, ako uvádza ich koaličná dohoda.



Podľa dokumentov, ktoré získali agentúry, Merkelovej konzervatívci chcú obmedziť priestor na manévrovanie v rámci reformy eurozóny. To by mohlo sklamať francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý tento týždeň navštívi Berlín.



"Európa čaká (s reformou) na Nemecko už viac ako rok," povedal Carsten Schneider, vysokopostavený člen SPD, v súvislosti s neobvykle dlhým obdobím vzniku nemeckej koalície po voľbách v septembri 2017. "Je načase, aby sme si uvedomili svoje povinnosti," povedal Schneider pre televíziu ARD.



Konzervatívni zákonodarcovia budú diskutovať o reformách eurozóny v utorok, teda pred štvrtkovou (19.4.) návštevou Macrona v Berlíne.



Návrh rezolúcie, ktorý vypracovali poprední členovia konzervatívneho bloku Merkelovej, odmieta plány Európskej komisie na využitie osobitných právnych predpisov Európskej únie (EÚ) pri vytvorení Európskeho menového fondu (EMF).



Konzervatívci tvrdia, že vytvorenie EMF podľa európskeho práva by si vyžadovalo zmenu európskej zmluvy "po konzultácii s národnými parlamentmi". To je zložitý proces, ktorý by zabral veľa času. A chcú tiež nezávislý EMF, bez kontroly Bruselu.



Konzervatívci pred štvrtkovým pracovným stretnutím Macrona s Merkelovou "napínajú svaly" a snažia sa zabezpečiť parlamentu - Bundestagu právo vetovať balíky pomoci v rámci eurozóny a obmedziť reformu bloku.



Podľa Schneidera vytvorenie EMF by automaticky neznamenalo, že Nemecko musí zaplatiť viac peňazí na pomoc ostatným európskym štátom. A pripomenul, že od začiatku bolo "úplne jasné", že akýkoľvek krok smerom k transformácii súčasného záchranného fondu eurozóny, Európskeho mechanizmu pre stabilitu (ESM) na EMF, nezmení právo veta národných parlamentov.