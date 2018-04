Speváčka Shania Twainová by už Trumpa nevolila

Twainová tiež uviedla, že je proti diskriminácii akéhokoľvek druhu a dúfa, že z jej verejných postojov jasne vyplýva, že s Trumpom nezdieľa žiadne morálne presvedčenie.

New York 23. apríla (TASR) - Kanadská speváčka Shania Twainová sa ospravedlnila za svoje predchádzajúce vyjadrenie, v ktorom tvrdila, že pokiaľ by bola Američankou, volila by za prezidenta Donalda Trumpa i napriek tomu, že ho považuje za útočného, píše agentúra AP.



"Chcete úprimne alebo ako sa patrí? Hlasovala by som za pocit, ktorý je transparentný," povedala Twainová v rozhovore, ktorý cez víkend uverejnili britské noviny The Guardian.



Po tom, ako sa na Twainovej hlavu zniesla vlna kritiky, sa hudobníčka svoje vyhlásenie rozhodla vysvetliť prostredníctvom správy na Twitteri.



Kanaďanka povedala, že na takúto otázku nebola pripravená a snažila sa iba vyjadriť, ako sa Trump spojil s určitým segmentom populácie v USA. Twainová tiež uviedla, že je proti diskriminácii akéhokoľvek druhu a dúfa, že z jej verejných postojov jasne vyplýva, že s Trumpom nezdieľa žiadne morálne presvedčenie.