Francúzsky Spiderman vyzval na dialóg Hongkongčanov s čínskou vládou

Hongkong 16. augusta (TASR) - Francúz Alain Robert, prezývaný pre svoju záľubu zliezať výškové budovy Spiderman - Pavúčí muž, sa v piatok vyšplhal na jeden z mrakodrapov v Hongkongu a vyvesil tam transparent, na ktorom boli čínska a hongkonská zástava a dve spojené ruky.



Predtým, ako sa začal šplhať po budove Cheung Kong Center, zverejnil tento 57-ročný extrémny športovec vyhlásenie, v ktorom uviedol, že jeho akcia je "naliehavou výzvou na dialóg medzi Hongkončanmi a ich vládou".



Ako poznamenala agentúra AFP, viacerých diskutérov na sociálnych sieťach Robertov čin nenadchol.



"Skutočne chcete vidieť, ako si podávame ruky s mäsiarmi a diktátormi?" reagoval v diskusii na Twitteri v Austrálii žijúci čínsky disident a umelec Badiucao. Podľa neho Robertova akcia svedčí o tom, že veľa cudzincov nechápe podstatu problému medzi Hongkongom a Čínou.



Hongkong, jedna z dvoch osobitných administratívnych oblastí Číny, zažíva už desať týždňov masové - niekedy aj násilné - prodemokratické zhromaždenia. Spočiatku išlo o protesty proti návrhu zákona, ktorý by umožnil vydávanie jeho obyvateľov podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny. Protesty neutíchli ani po tom, ako správkyňa Hongkongu Carrie Lamová vyhlásila tento návrh zákona za "mŕtvy".



Demonštranti medzičasom od miestnej vlády žiadajú aj vyšetrovanie údajného neprimeraného postupu polície pri zásahoch a rozpustenie zákonodarného zboru.



Alain Robert, ktorý si získal slávu ako "mestský horolezec", nie je v oblasti lezectva na mrakodrapy žiadnym nováčikom. Bez akéhokoľvek zabezpečenia pokoril napríklad Empire State Building v New Yorku, Sears Tower v Chicagu, Canary Wharf v Londýne, Eiffelovu vežu v Paríži či Vežu federácie v Moskve. Na Cheung Kong Center v Hongkongu sa vyšplhal už dvakrát.



V auguste 2018 hongkonský súd Robertovi zakázal liezť po fasádach mrakodrapov. V roku 2011 bol v Hongkongu obvinený po tom, ako bez povolenia liezol na 27-poschodovú budovu banky Hang Seng Bank. V januári ho zadržali vo filipínskej Manile, kde sa rozhodol zdolať 47-poschodovú budovu.