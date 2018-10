Splnomocnenec OSN pre Sýriu: Odstupujem z výlučne osobných dôvodov

V súčasnosti 71-ročný diplomat s dvojakým taliansko-švédskym občianstvom povedal, že svoj post opustí koncom novembra.

New York 17. októbra (TASR) - Ako "čisto osobné" opísal splnomocnenec OSN pre Sýriu Staffan de Mistura dôvody svojho rozhodnutia odstúpiť z funkcie, ktoré oznámil v stredu nečakane na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



V súčasnosti 71-ročný diplomat s dvojakým taliansko-švédskym občianstvom povedal, že svoj post opustí koncom novembra. Dovtedy sa však podľa vlastných slov bude intenzívne snažiť o dosiahnutie dohody, na základe ktorej by bol vymenovaný výbor pre návrh novej ústavy Sýrie.



De Mistura zdôraznil, že pokiaľ ide o tento výbor, v súčasnosti je zhoda na zložení dvoch 50-členných delegácií, zastupujúcich sýrsku vládu a opozíciu. Pre námietky Damasku to však zatiaľ neplatí pre tretiu, takisto 50-člennú delegáciu, ktorú chce OSN zostaviť z expertov, zástupcov občianskej spoločnosti, nezávislých osobností, kmeňových vodcov a žien.



De Mistura tiež oznámil, že na budúci týždeň je pozvaný do Damasku, aby prediskutoval otázku uvedeného výboru. Vyjadril nádej, že výbor sa bude môcť zísť už v priebehu novembra. "Nedokážem predpovedať, či to bude možné," dodal s tým, že ide o dôležitý krok, pričom prípravy trvajú už deväť mesiacov.



Odchádzajúci splnomocnenec pre Sýriu tiež zhodnotil situáciu v Sýrii, kde sa podľa neho podarilo odvrátiť "katastrofu" v podobe ofenzívy na poslednú povstaleckú baštu - Idlib - a bol dosiahnutý "veľký pokrok v úsilí poraziť terorizmus". Zopakoval pritom vyjadrenia prezidentov Ruska a Turecka, že dohoda o Idlibe vytvorila príležitosť na zostavenie ústavodarného výboru a jeho uvedenie do činnosti.



Taliansko-švédskeho diplomata de Misturu vymenoval za medzinárodného vyjednávača v sýrskom konflikte v júli 2014 vtedajší generálny tajomník OSN Pan Ki-mun. Vo funkcii nahradil Alžírčana Lachdara Brahímího.



De Mistura pôsobí ako diplomat OSN už niekoľko desaťročí. Má za sebou aj misie v Somálsku, na Balkáne, v Nepále či Iraku. V rokoch 2010-2011 bol osobitným vyslancom OSN pre Afganistan.