Spojené arabské emiráty zakázali prevádzku Boeingov 737 MAX 8 a 9

Abú Zabí 13. marca (TASR) - Spojené arabské emiráty, ktoré sú dôležitým uzlom v medzinárodnej leteckej doprave, zakázali lety strojov typu Boeing 737 MAX. Dôvodom sú bezpečnostné obavy, ktoré vyvolalo nedeľné zrútenie lietadla tohto typu v Etiópii.



O zavedení preventívneho zákazu informoval v noci z utorka na stredu úrad SAE pre civilné letectvo, uviedla agentúra AP.



Stroje Boeing 737 MAX 8 a 9 využíva nízkonákladová letecká spoločnosť Flydubai so základňou v Dubaji, jednom z emirátov SAE. Aerolínie ubezpečili, že sa budú usilovať o to, aby dôsledky zákazu čo najmenej pocítili cestujúci.



Lietanie s týmto typom lietadiel zakázali už v Európskej únii, Austrálii a na Novom Zélande, v Číne, Indii a v ďalších krajinách sveta. Aerolínie v USA lietadlám Boeing 737 MAX naďalej dôverujú.



Pri páde Boeingu 737 MAX 8 spoločnosti Ethiopian Airlines, ku ktorému došlo v nedeľu ráno šesť minút po štarte z Addis Abeby, zahynulo všetkých 157 ľudí na palube vrátane štyroch Slovákov.



Išlo už o druhú haváriu lietadla tohto typu v priebehu pol roka; prvá sa stala vlani v októbri, keď sa stroj indonézskej nízkonákladovej spoločnosti Lion Air zrútil do Jávskeho mora a zahynulo všetkých 189 ľudí na palube.