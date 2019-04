Spojené štáty evidujú najviac prípadov osýpok od roku 1994

Podľa zistení agentúry AP tak už v tomto roku počet prípadov osýpok v USA prekročil číslo 667, čo bolo celkové množstvo za rok 2014.

New York 25. apríla (TASR) - Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) v stredu oznámilo, že v roku 2019 zaevidovali v USA 695 prípadov osýpok. Podľa CDC je to najviac od roku 2000, keď bolo toto ochorenie v Spojených štátoch vyhlásené za oficiálne eliminované, píše v noci na štvrtok agentúra AFP.



"Vysoký počet prípadov v roku 2019 je primárne výsledkom niekoľkých veľkých ohnísk - jedného v štáte Washington a dvoch veľkých epidémií v New Yorku, ktoré sa začali koncom roku 2018," uvádza sa v citovanom vyhlásení CDC.



Agentúra AP predtým v stredu informovala, že prípady osýpok v Spojených štátoch dosiali svoje maximum za ostatných 25 rokov. Za rozšírenie osýpok podľa AP môže vo veľkej miere dezinformačná kampaň, na základe ktorej rodičia odmietajú očkovanie svojich detí.



Podľa zistení agentúry AP tak už v tomto roku počet prípadov osýpok v USA prekročil číslo 667, čo bolo celkové množstvo za rok 2014. Na základe tohto údaju AP konštatuje, že v tomto roku sa v USA vyskytlo najviac prípadov osýpok od roku 1994.



Primátor mesta New York Bill de Blasio vyhlásil začiatkom apríla zdravotnú pohotovosť v niektorých častiach Brooklynu a v rámci boja proti vysokému výskytu osýpok tam nariadil celoplošné očkovanie všetkých ľudí, ktorí s týmto vírusom môžu prísť do kontaktu.



Vysoký počet prípadov osýpok zaznamenali najmä v radoch príslušníkov ultraortodoxnej židovskej komunity.



Podľa nových pravidiel každý, kto sa nedal zaočkovať proti osýpkam, mumpsu a rubeole (vakcína MMR), alebo nemá potvrdenie o imunite, riskuje pokutu vo výške 1000 dolárov.



V súvislosti s epidémiou osýpok vyhlásil koncom marca okres Rockland v americkom štáte New York výnimočný stav.



CDC odporúča očkovať proti osýpkam každého Američana staršieho ako rok.