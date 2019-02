Spojené štáty majú v pláne poslať do Venezuely humanitárnu pomoc

Vo Venezuele sa 21. januára začali masové protesty proti súčasnému prezidentovi Madurovi. O dva dni neskôr - 23. januára - sa predseda Národného zhromaždenia Guaidó vyhlásil za dočasného prezidenta.

Washington 2. februára (TASR) - Spojené štáty plánujú dopraviť do Venezuely dodávky humanitárnej pomoci. Informoval o tom v piatok prostredníctvom svojho tvítu poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť John Bolton.



Bolton na svojej stránke zverejnil aj tvít viceprezidenta USA Mika Pencea, v ktorom v tejto súvislosti napísal, že Spojené štáty budú konať na základe prosby dočasného prezidenta Juana Guaidóa a po konzultáciách s jeho tímom. USA do Venezuely dopravia lieky, chirurgické nástroje a výživové doplnky.



Na margo ďalšieho účinkovania venezuelského prezidenta Nicolása Maduro Bolton napísal, že "nastal čas, aby odišiel".



Pence na sieti Twitter ďalej informoval aj o svojom stretnutí s obyvateľmi štátu Florida, medzi ktorými boli aj utečenci z Venezuely. Uviedol, že im povedal, že vo Venezuele "nie je čas na dialóg".



"Nastal čas činov a nastal čas, keď treba skoncovať s Madurovou diktatúrou," napísal Pence a dodal, že opozíciou ovládané venezuelské Národné zhromaždenie a "prezident Guaidó" majú "našu plnú podporu, pretože sme si vedomí pravdy - (že) Madurova diktatúra je pre Venezuelu zničujúca".



Vo Venezuele sa 21. januára začali masové protesty proti súčasnému prezidentovi Madurovi. O dva dni neskôr - 23. januára - sa predseda Národného zhromaždenia Juan Guaidó vyhlásil za dočasného prezidenta. Spojené štáty a niekoľko ďalších krajín Guaidóa uznali za legitímnu hlavu štátu. Medzi tými, ktoré podporujú Madura, je Rusko.



Európske štáty, medzi ktorými je Británia, Nemecko, Španielsko, Holandsko a Francúzsko, dňa 26. januára deklarovali, že uznajú Guaidóa za dočasného prezidenta, ak Maduro do ôsmich dní nevypíše predčasné voľby. Rozhodnutie európskych štátov v tejto veci sa očakáva tento víkend.



Spojené štáty v pondelok tento týždeň uvalili svoje sankcie na ropnú firmu Petroleos de Venezuela (PDVSA), ktorá podľa Washingtonu nesie veľký diel zodpovednosti za súčasný "tragický úpadok" tejto latinskoamerickej krajiny.